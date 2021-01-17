咳嗽如狗吠、呼吸喘鳴聲 小兒哮吼恐呼吸困難
1歲半的皓皓前幾天感冒，鼻涕比較多，過了幾天開始有點咳嗽和痰聲，看了住家附近診所，醫師說應該是鼻涕倒流的關係。皓皓活動力一直不錯，但呼吸聲很大，好像有點喘不過氣，媽媽帶他泡熱水澡、用蒸氣蒸鼻子、拍痰，又好像有改善。結果晚上睡覺時發出喘鳴聲，「ㄏㄧㄏㄧ」的聲音，早上趕緊帶去看醫生才發現是哮吼，醫師說若喘不過氣、臉色發紫，此時一定要送急診。
病毒感染聲帶致發炎、水腫 聲音沙啞、咳嗽如狗吠聲
台北慈濟醫院兒科部主治醫師沈君毅表示，哮吼是病毒感染聲帶，造成聲帶發炎、水腫，導致咳嗽像狗吠聲、聲音沙啞、呼吸時有喘鳴聲。病毒不限特定病毒，四種副流感病毒、呼吸道融合病毒、流感病毒、腺病毒都可能，秋冬季節很常見，好發於6個月大至4歲左右小朋友，大概4、5人中會有1人。因幼兒多半會至托嬰中心、幼兒園，容易群聚感染。
食慾不振、坐臥不安、發燒 嚴重時恐呼吸窘迫
由於聲帶、氣管水腫，嬰幼兒不適會哭鬧、煩燥，坐臥都覺得不安，也會影響食慾或發燒，嚴重時有可能會造成呼吸窘迫，可觀察呼吸時是否有胸部凹陷，及呼吸狀況是否順暢，大一點的孩童可能無法完整講完一句話，此時一定要記得就醫。沈君毅醫師指出，醫師會給予消炎藥或吸入型腎上腺素，用藥之後有50%患者會在1天內痊癒，80%患者2天內會痊癒，不太會有後遺症。不過病後有少部分患者，會有細菌次發性感染。
因晚上睡覺時，體內腎上腺素分泌會下降，當身體要對抗病毒時，會加速新陳代謝，造成喘以及發燒，若有不安躁動情形，應先進行退燒。沈君毅醫師提到，哮吼跟氣喘沒有直接關係，症狀也不同，因哮吼發生年紀較小，3歲前無法由單一事件判定是否造成氣喘，因此並無誘發氣喘一說。
觀察活力與呼吸狀況 退燒後活力仍差應就醫
由於托嬰中心、幼兒園是幼兒群聚的地方，前1、2年都很容易生病，但沈君毅表示這是必經過程，大概3歲之後，差不多已暴露大多數病毒中。他提醒家長，孩子呼吸道感染時，應觀察精神、活力及呼吸狀況，若發燒時病懨懨，但退燒後恢復活力，不用太擔心；退燒後若仍精神不振、食慾差、尿量少，應盡速就醫檢查。
哮吼病程大概3天內結束，提醒家長病程中避免讓嬰兒情緒起伏過大，以免呼吸不順更難受。沈君毅醫師也提到，兒科醫師其實不主張吸鼻涕，除了無法吸乾淨之外，還會造成幼兒身心創傷，也可能讓鼻腔受傷，嚴重鼻塞時可於就醫後使用處方之抗組織胺，年紀大一些的兒童可適量的使用類固醇等鼻噴劑作慢性過敏性鼻炎之保養。
【延伸閱讀】
資料來源：健康醫療網
https://www.healthnews.com.tw/news/article/48827/
健康醫療網
https://www.healthnews.com.tw/news/article/48827/更多健康資訊
編輯推薦
上一則
監測PSA 及早發現攝護腺癌
下一則
FB留言