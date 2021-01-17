咳嗽如狗吠、呼吸喘鳴聲 小兒哮吼恐呼吸困難

圖片來源 ／健康醫療網

1歲半的皓皓前幾天感冒，鼻涕比較多，過了幾天開始有點咳嗽和痰聲，看了住家附近診所，醫師說應該是鼻涕倒流的關係。皓皓活動力一直不錯，但呼吸聲很大，好像有點喘不過氣，媽媽帶他泡熱水澡、用蒸氣蒸鼻子、拍痰，又好像有改善。結果晚上睡覺時發出喘鳴聲，「ㄏㄧㄏㄧ」的聲音，早上趕緊帶去看醫生才發現是哮吼，醫師說若喘不過氣、臉色發紫，此時一定要送急診。

病毒感染聲帶致發炎、水腫 聲音沙啞、咳嗽如狗吠聲

台北慈濟醫院兒科部主治醫師沈君毅表示，哮吼是病毒感染聲帶，造成聲帶發炎、水腫，導致咳嗽像狗吠聲、聲音沙啞、呼吸時有喘鳴聲。病毒不限特定病毒，四種副流感 病毒、呼吸道融合病毒、流感病毒、腺病毒都可能，秋冬季節很常見，好發於6個月大至4歲左右小朋友，大概4、5人中會有1人。因幼兒多半會至托嬰中心、幼兒園，容易群聚感染。

食慾不振、坐臥不安、發燒 嚴重時恐呼吸窘迫

由於聲帶、氣管水腫，嬰幼兒不適會哭鬧、煩燥，坐臥都覺得不安，也會影響食慾或發燒，嚴重時有可能會造成呼吸窘迫，可觀察呼吸時是否有胸部凹陷，及呼吸狀況是否順暢，大一點的孩童可能無法完整講完一句話，此時一定要記得就醫。沈君毅醫師指出，醫師會給予消炎藥或吸入型腎上腺素，用藥之後有50%患者會在1天內痊癒，80%患者2天內會痊癒，不太會有後遺症。不過病後有少部分患者，會有細菌次發性感染。

因晚上睡覺時，體內腎上腺素分泌會下降，當身體要對抗病毒時，會加速新陳代謝，造成喘以及發燒，若有不安躁動情形，應先進行退燒。沈君毅醫師提到，哮吼跟氣喘沒有直接關係，症狀也不同，因哮吼發生年紀較小，3歲前無法由單一事件判定是否造成氣喘，因此並無誘發氣喘一說。

觀察活力與呼吸狀況 退燒後活力仍差應就醫

由於托嬰中心、幼兒園是幼兒群聚的地方，前1、2年都很容易生病，但沈君毅表示這是必經過程，大概3歲之後，差不多已暴露大多數病毒中。他提醒家長，孩子呼吸道感染時，應觀察精神、活力及呼吸狀況，若發燒時病懨懨，但退燒後恢復活力，不用太擔心；退燒後若仍精神不振、食慾差、尿量少，應盡速就醫檢查。

哮吼病程大概3天內結束，提醒家長病程中避免讓嬰兒情緒起伏過大，以免呼吸不順更難受。沈君毅醫師也提到，兒科醫師其實不主張吸鼻涕，除了無法吸乾淨之外，還會造成幼兒身心創傷，也可能讓鼻腔受傷，嚴重鼻塞時可於就醫後使用處方之抗組織胺，年紀大一些的兒童可適量的使用類固醇等鼻噴劑作慢性過敏 性鼻炎之保養。

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資料來源：健康醫療網

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