免疫球蛋白用途廣 川崎氏症、腸病毒重症、癲癇都能用

圖片來源 ／健康醫療網

免疫球蛋白是存在於免疫系統中對抗外界致病因子的重要防線，中國 醫藥大學附設醫院兒童胸腔科林建亨主任指出，臨床上也能透過注射免疫球蛋白的方式治療疾病。

川崎氏症、腸病毒重症 免疫球蛋白能治療

林建亨醫師舉例，兒科的川崎氏症，症狀包括發燒5天以上、眼睛紅腫、草莓舌、皮膚起疹子等；出現肌肉 筋攣、心跳過速、呼吸喘等症狀的嚴重腸病毒，能注射免疫球蛋白達到療效。另外，像難治型癲癇、自體免疫腦炎等，若是經過類固醇及血漿置換都無效，也能使用免疫球蛋白治療。

中和病態自體抗體抑制發炎 免疫缺乏應考慮

自體免疫疾腦炎及癲癇等疾病，腦神經傳導系統受影響，導致大腦連串功能失常，介入免疫球蛋白治療，能中和病態性的自體抗體，抑制發炎物質釋放。

林建亨主任表示，難治型癲癇會一直反覆痙攣抽筋，用過抗抽筋藥物，或一些相關的抗病毒藥物治療都沒有效，就應該考慮使用免疫球蛋白治療。病人用了3次以後，能減抽筋次數，就能慢慢醒過來。



林主任補充，免疫球蛋白應用於癲癇治療，療效成功率逾50%，而像自體免疫腦炎這類的自體免疫疾病，也能有至少4、5成以上的治療成效。提醒民眾，當罹患重症，免疫力 嚴重缺乏時，免疫球蛋白能成為治療選項之一。

疹子、頭痛、發燒 調降劑量可改善

免疫球蛋白治療用途雖廣，不過可能出現起疹子、頭痛、發燒等輕微副作用，醫師表示，調降劑量、拉長注射時間就能改善問題。近年來神經免疫疾病診斷治療都有進步，提醒患者應主動盡早找出病因，接受治療，才不致延誤病情。

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資料來源：健康醫療網

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