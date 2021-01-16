我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就職典禮讀詩傳統！ 22歲非裔女詩人 她要朗誦這首詩

加州新冠死亡數激增 好消息是…住院人數變少了

免疫球蛋白用途廣 川崎氏症、腸病毒重症、癲癇都能用

健康醫療網／記者田柏升報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

免疫球蛋白是存在於免疫系統中對抗外界致病因子的重要防線，中國醫藥大學附設醫院兒童胸腔科林建亨主任指出，臨床上也能透過注射免疫球蛋白的方式治療疾病。

川崎氏症、腸病毒重症 免疫球蛋白能治療

林建亨醫師舉例，兒科的川崎氏症，症狀包括發燒5天以上、眼睛紅腫、草莓舌、皮膚起疹子等；出現肌肉筋攣、心跳過速、呼吸喘等症狀的嚴重腸病毒，能注射免疫球蛋白達到療效。另外，像難治型癲癇、自體免疫腦炎等，若是經過類固醇及血漿置換都無效，也能使用免疫球蛋白治療。

中和病態自體抗體抑制發炎 免疫缺乏應考慮

自體免疫疾腦炎及癲癇等疾病，腦神經傳導系統受影響，導致大腦連串功能失常，介入免疫球蛋白治療，能中和病態性的自體抗體，抑制發炎物質釋放。

林建亨主任表示，難治型癲癇會一直反覆痙攣抽筋，用過抗抽筋藥物，或一些相關的抗病毒藥物治療都沒有效，就應該考慮使用免疫球蛋白治療。病人用了3次以後，能減抽筋次數，就能慢慢醒過來。

林主任補充，免疫球蛋白應用於癲癇治療，療效成功率逾50%，而像自體免疫腦炎這類的自體免疫疾病，也能有至少4、5成以上的治療成效。提醒民眾，當罹患重症，免疫力嚴重缺乏時，免疫球蛋白能成為治療選項之一。

疹子、頭痛、發燒 調降劑量可改善

免疫球蛋白治療用途雖廣，不過可能出現起疹子、頭痛、發燒等輕微副作用，醫師表示，調降劑量、拉長注射時間就能改善問題。近年來神經免疫疾病診斷治療都有進步，提醒患者應主動盡早找出病因，接受治療，才不致延誤病情。

【延伸閱讀】照顧好自己的健康　就是愛家最好的禮物

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48808/

喜歡本文請按讚並分享給好友！

健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48808/更多健康資訊

編輯推薦

肌肉 中國 免疫力

上一則

奶奶手痛無法抱孫 竟是類風濕性關節炎害的

下一則

三高患者過冬「3不」保命：不泡湯、不過飽、不喝酒

延伸閱讀

楊志良「開除染疫醫」掀波 陳時中籲同理心 葉金川也說話了

楊志良「開除染疫醫」掀波 陳時中籲同理心 葉金川也說話了
狂腹瀉以為吃壞肚子？當心大腸已潰傷

狂腹瀉以為吃壞肚子？當心大腸已潰傷
你最近睡得好嗎？ 運動提高睡眠質量

你最近睡得好嗎？ 運動提高睡眠質量
驚！洛縣每3人就有1染疫

驚！洛縣每3人就有1染疫

熱門新聞

圖片來源 ／健康醫療網

鼻塞、黃鼻涕持續7天以上？「這病」發現太晚恐致命

2021-01-10 01:30
圖片來源 ／健康醫療網

保健食品吃多有保佑？腎臟科醫師揭真相

2021-01-11 01:00
圖片來源 ／健康醫療網

你最近睡得好嗎？ 運動提高睡眠質量

2021-01-15 01:45
圖片來源 ／健康醫療網

預防骨質疏鬆上門 強健保骨必做5件事

2021-01-08 02:00
(取材自健康醫療網)

冬季洗手致雙手乾癢怎麼辦？皮膚科醫師提3重點

2021-01-13 00:30
圖片來源 ／健康醫療網

症狀似感冒 致死率高 別再輕忽又猛又急的「心肌炎」

2021-01-15 01:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
ABC報導：川普三大心腹涉入煽動群眾參加國會暴動

ABC報導：川普三大心腹涉入煽動群眾參加國會暴動
拜登國安會新設中國資深主任 她曾主管中國北韓

拜登國安會新設中國資深主任 她曾主管中國北韓
川普卸任後在哪裡Long Stay？消息人士：他打算住這裡

川普卸任後在哪裡Long Stay？消息人士：他打算住這裡
帶走心愛的白宮紀念品：川普的人去樓空「總統搬家記」

帶走心愛的白宮紀念品：川普的人去樓空「總統搬家記」
傳牛角男尋求川普特赦 稱「應總統之邀」遊行到國會

傳牛角男尋求川普特赦 稱「應總統之邀」遊行到國會