症狀似感冒 致死率高 別再輕忽又猛又急的「心肌炎」

圖片來源 ／健康醫療網

隨著冬季來臨，流感病毒又開始蠢蠢欲動，除重視流感外，也不可忽視恐致命的疾病「心肌炎」，其症狀如發燒、咳嗽、喉嚨痛、嘔吐、腹瀉、疲倦乏力等容易與流感、感冒或腸胃炎相混，因此經常被民眾忽略，往往病情轉趨嚴重，出現胸痛、心律不整，甚至休克、心臟衰竭時，病人已面臨死亡威脅。

台灣 振興醫院心臟血管內科任勗龍醫師表示，心肌炎的臨床表現千變萬化，多數心肌炎的發生成因為病毒感染、毒素以及自身免疫問題而引起。然而，根據研究顯示，天花疫苗是唯一也可能引起心肌炎的疫苗，其餘非活性的疫苗因不具活性，安全性相對高且臨床上並無證據會誘發心肌炎。

初期症狀似感冒 若影響到心臟功能恐休克、猝死 ！

根據《新英格蘭雜誌》的分析，40歲以下成年人不明原因死亡中，約有20%的致病因是急性心肌炎。任勗龍醫師說明，心肌炎初期症狀不明顯且不易區分，症狀似感冒、上呼吸道發炎、腸胃炎等。然而，當影響到心臟肌肉時，心臟功能就會出現變化，像是傳導系統受到破壞會導致心律不整、心室顫動、心室頻脈等。這些突如其來的心臟功能變化，恐造成致命性的傷害，如猝死、心因性休克。

任勗龍醫師表示，任何人都可能發生心肌炎，在臨床上從小朋友到年長的病患都有，但像是免疫系統尚未發育完全的嬰幼兒、癌症治療的患者或是本身患有自體免疫疾病的人，相對為心肌炎好發的高風險族群。

當心！除病毒感染 自身免疫問題也恐引起心肌炎

心肌炎的主因分為兩大類型：感染性與非感染性，其中感染性因素包含：病毒性、細菌性以及寄生蟲性心肌炎，非感染性因素則為毒素與自我免疫問題相關。任勗龍醫師說明，在台灣最常見的心肌炎是由病毒感染所引起的，例如：腸病毒中的克沙奇病毒、腺病毒、伊科病毒、人類疱疹性病毒等。這些病菌易在心肌處大量繁殖，造成心肌細胞受傷、損壞，甚至會影響到心臟的功能，嚴重者需透過葉克膜或電擊等方式來搶救。

然而，引起心肌炎的另一成因與自體免疫問題也息息相關。任勗龍醫師進一步說明，自體免疫系統發生問題的患者，例如：類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡、乾燥症等，因本身免疫系統已受到破壞，無法正確判定攻擊的對象是正常的細胞或不正常的細胞。因此，患者異常的免疫反應容易把心臟錯認為要攻擊的地方，誤傷了心肌細胞與心臟的功能，導致心肌炎的發生。

心肌炎病程又快又猛烈 醫籲：若有症狀切勿延誤就醫！

根據研究報告顯示，天花疫苗在少數的狀況下可能引起心肌炎，任勗龍醫師表示，此疫苗在台灣臨床已經許久未使用。目前民眾所施打的流感疫苗 已是支成熟與時間久遠的疫苗，且不具活性與不含會加強免疫反應的佐劑。因此，在安全性上是可以放心的。

最後任勗龍醫師呼籲，心肌炎雖不是常見疾病，但在流行感冒期間盛行的季節裡要格外小心，且心肌炎的病程通常又快又猛烈，醫師特別提醒，別再以為發燒、咳嗽和腹瀉等症狀僅是無害的感冒或腸胃炎，一旦發生疑似心肌炎症狀，切勿延誤，應盡早就醫！

【延伸閱讀】照顧好自己的健康 就是愛家最好的禮物

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48784/

喜歡本文請按讚並分享給好友！

健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48784/更多健康資訊