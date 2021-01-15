狂腹瀉以為吃壞肚子？當心大腸已潰傷

圖片來源 ／健康醫療網

一名50歲男子持續腹瀉好幾周，起初以為是吃壞肚子導致，因此不以為意，直到拉出血便才緊急就醫，經醫師採以大腸鏡及腹部電腦斷層等檢查後，發現患者不僅整段大腸直腸嚴重發炎，甚至已演變潰傷，確診為潰瘍性腸炎，所幸經抗生素治療及靜脈輸液治療後，症狀已逐漸舒緩，目前也已出院，持續接受門診追蹤。

持續腹痛且發燒 當心是潰瘍性腸炎

若出現持續腹痛且合併體重減輕、發燒時，千萬別輕忽，恐是潰瘍性腸炎惹禍！台灣衛生福利 部南投醫院大腸直腸肛門外科許家榮醫師表示，潰瘍性腸炎的症狀與腸胃炎、腸躁症類似，但也可能會出現血便、貧血等症狀，多是因腸道黏膜慢性發炎所導致的疾病；而其成因不明，恐與免疫系統失調、家族史、感染、生活壓力等有關。

潰瘍性腸炎需長期治療 才能降低併發症 風險

許家榮醫師指出，潰瘍性腸炎症狀時好時壞，有時發炎症狀甚至會持續多年，嚴重時恐影響生活品質，因此若有相關症狀時，就應盡快就醫治療，且須接受長期治療後，才能有效降低併發症，維持良好的生活品質。

遵循醫師指示用藥 學習與疾病和平共處

潰瘍性腸炎一旦控制不佳或不規則治療時，也可能會惡化需接受手術治療，甚至埋下癌化的可能性，不得輕忽嚴重性。許家榮醫師強調，患者除了積極治療外，也應遵循醫師指示用藥，並定期追蹤，平時也應養成良好的生活習慣，才能與疾病和平共存，避免症狀惡化。

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資料來源：健康醫療網

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