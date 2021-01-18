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椎間盤突出好痛苦 神經阻斷術免開刀

陳斯穎
骨科醫師黃鼎鈞指出，核磁共振對脊椎過於敏感，容易產生偽陽性，造成很多節都有骨刺而需要手術的情況。(圖：台大醫院竹東分院提供)
骨科醫師黃鼎鈞指出，核磁共振對脊椎過於敏感，容易產生偽陽性，造成很多節都有骨刺而需要手術的情況。(圖：台大醫院竹東分院提供)

台灣一名60歲的李先生大、小腿至腳底及腳趾痠麻痛好幾個月，經診斷為椎間盤突出，原本擔心要開刀治療，到台灣台大醫院竹東分院骨科求診，醫師用神經阻斷術精確診斷出他左側第三、四、五腰椎及第一薦椎三條坐骨神經受壓迫，再以藥物和脈衝射頻式高頻熱凝術止痛，最後針對第四腰椎坐骨神經疼痛，以脊椎微創內視鏡進行單節減壓，讓他免開刀就回復正常生活。

骨科醫師黃鼎鈞表示，坐骨神經痛的嚴重性，可分成第一種是吃止神經痛的藥就會好的，第二種吃藥沒效需要靠打針，打針指的就是神經阻斷術及脈衝射頻式高頻熱凝術，第三種是打針沒效需要開刀；這三種沒辦法直接判斷，一定要吃過藥、打過針都沒效，才知道自己是非開刀不可。

黃鼎鈞指出，核磁共振對脊椎過於敏感，容易產生偽陽性，造成很多節都有骨刺而需要手術的情況，因此須使用神經阻斷術來分辨哪些是真的需要手術的位置。

神經阻斷術是透過神經刺激針去刺激病人，確定是哪條坐骨神經被壓迫後，在可能被壓迫的地方，再以藥物去阻斷神經的痛覺，但藥效最長至兩到三周，若同時輔以脈衝射頻式高頻熱凝術，就可將效果延長至半年，如果脈衝射頻效果很短，則代表壓迫可能嚴重到要接受手術。

黃鼎鈞說，透過神經阻斷術加上脈衝射頻式高頻熱凝術治療，就算最後必須動手術，也可以精準的針對確定壓迫的地方來手術，因開刀帶來的後遺症與副作用往往是不可回復的，為減少不必要的傷害及後遺症，若能夠微創拿骨刺，就不需要巨創的多節手術，讓患者能快速恢復工作與生活。

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