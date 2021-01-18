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長年流鼻水 竟是罕見翼管神經瘤 內視鏡手術摘除

余采瀅
透過影像檢查，發現翼管神經瘤緊鄰動脈，必須一點一點剝除腫瘤，避免大出血。(圖：台中慈濟醫院提供)
透過影像檢查，發現翼管神經瘤緊鄰動脈，必須一點一點剝除腫瘤，避免大出血。(圖：台中慈濟醫院提供)

鼻水猛流就醫檢查意外發現罕見翼管神經瘤！台灣台中慈濟醫院耳鼻喉部醫師許原禎表示，翼管神經瘤全世界不到20例，這是台灣首次報告第一例，相當罕見。醫師運用內視鏡導航系統分離腫瘤與周圍腦神經血管並成功摘除，病人術後復元良好，解決過敏也拆除腫瘤炸彈。

35歲張先生從小就有鼻過敏症狀，一吃東西不論冷熱，都會鼻水直流，吃藥、噴鼻噴劑都無法改善。原想放棄治療，但看到侄子嚴重鼻過敏流鼻水是透過翼管神經手術解決，重燃希望而就醫。

許原禎初步判斷翼管神經截斷手術，可以解決張先生吃東西鼻水狂流的症狀，沒想到手術前電腦斷層檢查發現，張先生右側翼管神經靠近翼顎窩附近有一個約2公分腫瘤。張先生聽到結果有如晴天霹靂，不知所措。

醫師解釋，把神經當作電線形容，神經髓鞘瘤就是從包覆銅線的絕緣層長出腫瘤。(圖：台...
醫師解釋，把神經當作電線形容，神經髓鞘瘤就是從包覆銅線的絕緣層長出腫瘤。(圖：台中慈濟醫院提供)

許原禎解釋，長在翼管神經上的腫瘤屬於「神經髓鞘瘤」，把神經當作電線形容，神經髓鞘瘤就是從包覆銅線的絕緣層長出腫瘤，儘管神經髓鞘瘤多為良性，但如果腫瘤持續長大，將壓迫周邊神經與血管，可能影響視力與顏面感覺，不僅更難處理，傷口也會更大，復原期更長。

張先生翼管神經瘤位於翼顎窩，靠近眼窩、顱底與主動脈，傳統開顱手術或放射線治療都有傷害顏面神經與血管疑慮，因此決定採用內視鏡微創手術剝除腫瘤。許原禎表示，文獻紀載，過去翼管神經瘤都採開顱手術，自鼻腔切開上頷骨頭，才能打開手術視野摘除腫瘤，這方式傷口大，復原時間長，很容易造成感染，且可能有臉麻與視力衰退等腦神經受傷後遺症。

為了縮短病人復元時間並降低臉麻與視力副作用，採兩階段微創手術。第一階段手術截斷翼管神經解決病人吃東西嚴重流鼻水過敏，同步為第二階段腫瘤摘除手術建立通道，避免傷害三叉神經與周邊組織，造成後遺症。第二階段腫瘤手術，從前階段手術建立的通道，以內視鏡由後往前摘除腫瘤。

張男術後復元良好，吃東西再也不會鼻水直流。臉部外觀與功能都沒改變，也解決了心頭大患。

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