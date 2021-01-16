我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美2353萬確診 全球逾200萬病亡

就職典禮讀詩傳統！ 22歲非裔女詩人 她要朗誦這首詩

攝護腺癌早發現治癒率高 9症狀要注意

黃寅
早期攝護腺癌多半沒症狀「無感」，多數患者都是因腫瘤侵犯尿道、膀胱頸，出現解尿不順、尿液難以排空的不適感，才有警覺。（本報資料照片）
早期攝護腺癌多半沒症狀「無感」，多數患者都是因腫瘤侵犯尿道、膀胱頸，出現解尿不順、尿液難以排空的不適感，才有警覺。（本報資料照片）

攝護腺癌是男性特有的癌症。早期攝護腺癌的10年存活率將近95%，甚至有很高治癒機率。

攝護腺癌難以發現治療，台中榮總醫院提醒如果出現尿急但排尿困難、尿流較小較細、斷斷續續解尿不乾淨感覺，或頻尿、夜尿、血尿、腰背部疼痛，甚至骨折、脊椎神經症狀等，要警覺及早就醫。

泌尿科醫師陳卷書指出，攝護腺癌好發於50歲以上，是「較沉默疾病」，早期沒有症狀；目前仍有許多民眾沒有定期攝護腺篩檢習慣，有症狀時認為是攝護腺肥大或老化不以為意，等更嚴重症狀發生，確診往往為中後期攝護腺癌。

他建議50歲以上、無家族史，每1至2年應進行PSA（攝護腺特異抗原指數）檢查；若有家族史，則應在45歲以上即進行每年1次檢查，指數達4以上就該進一步檢驗，即使指數4以下若逐年上升，也應進一步檢查。

目前治療攝護腺癌為避免顯微性擴散，會先進行全身性的荷爾蒙癌症治療，再手術切除；陳卷書說，為了徹底清除癌細胞，手術時也許會傷及括約肌，導致術後漏尿，情況輕微可復健恢復正常，太嚴重則需以人工括約肌改善。

對手術後是否影響性功能？醫師表示得視有無切除雙側的性相關神經血管叢；若未切除，僅些微傷及，經術後休養再搭配使用壯陽藥物，不會影響性生活；但癌症擴散須切除雙側的性相關神經血管叢，就會影響性能力。

編輯推薦

癌症 指數 癌細胞

上一則

寒流來襲！暖暖包貼「三穴位」可暖全身

下一則

監測PSA 及早發現攝護腺癌

延伸閱讀

自體軟骨修復一次搞定 6周緩解疼痛

自體軟骨修復一次搞定 6周緩解疼痛
1歲半罕病男孩 單邊手腳腫大到10歲童尺寸

1歲半罕病男孩 單邊手腳腫大到10歲童尺寸
無聲無息糖尿病 悄悄偷走我的視力

無聲無息糖尿病 悄悄偷走我的視力
劉凱旋脊椎治療中心 ~ 病患首選！脊椎健康 新年安康

劉凱旋脊椎治療中心 ~ 病患首選！脊椎健康 新年安康

熱門新聞

圖片來源 ／健康醫療網

鼻塞、黃鼻涕持續7天以上？「這病」發現太晚恐致命

2021-01-10 01:30
圖片來源 ／健康醫療網

保健食品吃多有保佑？腎臟科醫師揭真相

2021-01-11 01:00
圖片來源 ／健康醫療網

你最近睡得好嗎？ 運動提高睡眠質量

2021-01-15 01:45
圖片來源 ／健康醫療網

預防骨質疏鬆上門 強健保骨必做5件事

2021-01-08 02:00
(取材自健康醫療網)

冬季洗手致雙手乾癢怎麼辦？皮膚科醫師提3重點

2021-01-13 00:30
櫛瓜的花可以食用。（Pixbay）

櫛瓜4好處報你知！熱量低又能幫助控制血壓

2021-01-13 02:13

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
ABC報導：川普三大心腹涉入煽動群眾參加國會暴動

ABC報導：川普三大心腹涉入煽動群眾參加國會暴動
拜登國安會新設中國資深主任 她曾主管中國北韓

拜登國安會新設中國資深主任 她曾主管中國北韓
帶走心愛的白宮紀念品：川普的人去樓空「總統搬家記」

帶走心愛的白宮紀念品：川普的人去樓空「總統搬家記」
川普卸任後在哪裡Long Stay？消息人士：他打算住這裡

川普卸任後在哪裡Long Stay？消息人士：他打算住這裡
國會暴徒意圖綁架刺殺潘斯 雙方一度距離不到百呎

國會暴徒意圖綁架刺殺潘斯 雙方一度距離不到百呎