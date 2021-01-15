一分鐘爬幾階？爬樓梯測試肺阻塞風險

若一分鐘爬30階樓梯就喘到無法繼續，那可能是肺阻塞的高危險族群。（新華社）

疫情籠罩，許多人運動健身 增強抗疫力，戶外爬山、踏青更是不少人的首選；但登山仍須注意身體條件，有的人沒爬幾階就氣喘吁吁。台灣 彰化基督教醫院胸腔內科醫師林俊維提醒，若發現自己與同年齡層的人相比，走路或爬坡體力明顯比較差，就應注意肺部狀況。

林俊維說明，肺功能降低，「喘」是最明顯症狀，可歸咎於幾種肺部疾病：氣喘、肺部纖維化甚至是肺阻塞。肺阻塞是重要卻常被忽視的疾病、又稱慢性阻塞性肺病，典型症狀表現為「咳、痰、喘」。

台灣衛福部統計，肺阻塞名列台灣十大死因第七位；林俊維說，在台灣，肺阻塞的危險因子為吸菸、二手菸、空污、煮菜油煙、工業粉塵以及肺部感染等，大部分發病在40歲以上。

而吸菸是最主要的危險因子，肺阻塞患者有8成以上有抽菸習慣，抽菸的人常將長期的咳嗽與咳痰和抽菸的行為連接起來，將自身的不舒服合理化，或將「咳、痰、喘」症狀視為其他疾病導致；因此，有些肺阻塞患者是因咳嗽、咳痰拖了一段時間，才從診所轉介到醫院。林俊維提醒若「咳、痰、喘」超過兩周，當感冒治療無效，就應盡快到胸腔內科檢查。

除了爬山時注意，民眾也可以在家透過「一分鐘登階肺功能測試」檢測是否有肺阻塞風險，以一階20公分來算，30個階梯約兩到三層樓的高度，若一分鐘若爬30階就喘到無法繼續，表示身體無法從事生活必須的活動，便可能為肺阻塞高危險族群；一分鐘若爬30到50階，代表為肺阻塞中度風險族群，有抽菸者仍須注意；一分鐘爬50階以上者，則屬於低風險族群，肺功能屬於較正常範圍。

此外，有些患者族群治療難度更高，如合併肥胖型的肺阻塞；也有肺阻塞患者BMI過低，可能為營養不良或疾病所造成的過度能量消耗所致。

林俊維表示，肺阻塞可控制、治療並維持良好生活品質，但就像高血壓 一樣無法痊癒；非藥物治療則要從生活習慣改變，包括戒菸、工作戴上防護裝備，建議家庭主婦炒菜開抽油煙機，甚至戴上口罩。