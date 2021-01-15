視力突減退？眼中風危機悄悄逼進

苗栗醫院眼科梁策主任檢查發現患者左眼視網膜膜出血(箭頭處)，也就是俗稱的眼中風。（圖：衛福部苗栗醫院提供）

有高血壓 病史的51歲男子日前突然左眼視力模糊，且經過一周還未好轉，就醫發現是視網膜因分枝靜脈阻塞引起視網膜出血，也就是俗稱的眼中風 。

台灣 衛生福利部苗栗醫院眼科主任梁策指出，眼中風是視網膜動脈或静脈發生阻塞，發生部位可能在主枝或分枝，越大的血管阻塞造成的傷害越大，沒有適當處理會有永久視力損害的風險。

梁策說，該患者到眼科檢查時，右眼視力正常，左眼視力連0.1都看不到，但沒有白內障和青光眼問題，最後檢查視網膜發現分枝靜脈阻塞引起視網膜出血，罹患了俗稱的眼中風，再經光學性電腦斷層檢查，發現黃斑部嚴重水腫，導致視力模糊。

梁策表示，眼中風目前最好的治療方法是眼球內注射藥物，對減少黃斑部水腫有6成以上療效，輔以第二階段的雷射治療，可大為降低視網膜缺血所引起的玻璃體出血、青光眼視網膜剝離等併發症發生。

眼中風通常發生在50歲以上並有高血壓及心血管疾病的患者，膽固醇過高和肥胖者也要小心。

此外，眼中風與腦中風也有相當關連性，眼中風和腦中風有相同的致病機轉，當出現眼中風後，病人需要更注意自己的健康，尤其是患有三高慢性疾病的族群，如果出現視力減退問題時，應盡早就醫，並加強有效控制自身的慢性病，以避免日後引起更嚴重的腦中風。