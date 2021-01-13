臉部疼痛原因多 頭痛、眼痛都可能

臉部大小疼痛病症，病因有輕有重，醫師提醒，有症狀要到醫療院所診斷、治療，以免延誤治療良機。（圖：台灣南投醫院提供）

臉部疼痛的原因有很多，有時不易分辨，如何做出鑑別診斷很重要。

額頭附近的疼痛，其實是一種頭痛，不管是常見的緊縮性頭痛或偏頭痛，甚至是少見的叢集性頭痛，都會侵襲額頭至顳部的太陽穴位置，在眼眶周圍及深處形成疼痛。不過一般大眾額頭最常痛的原因，多是感染引起的。

大部分鼻炎感染到鼻腔，其黏膜因刺激而腫脹，到某種程度就會疼痛，若感染的膿液流入上下的鼻竇時，疼痛會有繞著眼眶一圈的感覺，甚至引起上排牙痛。另外，三叉神經痛、紅眼症、急性青光眼也要列入考慮，可從發作部位、時間、詳細的病史來做鑑別診斷。

還有眼痛合併眼球不能轉動，則要考慮痛性眼肌麻痺症（Tolosa-Hunt syndrome），必須做腦血管影像來診斷。要小心的是，若合併明顯的神經學症狀，例如意識不清，或半身麻痺等，就要強烈懷疑腦部損害，如腦膜炎感染或是腦血管疾病，要送急診馬上做檢查及治療。

臉頰附近的疼痛，有幾個狀況要考慮的。一是三叉神經痛，即在耳道前方深處三叉神經核的位置，多半呈現電擊或燒灼感覺般的疼痛，外觀幾乎無異狀。二是顳顎關節炎，在上下顎關節附近會有明顯觸痛，可能略呈現腫脹，病人多半很難張開嘴巴。

三是顏面神經麻痺。基本上顏面神經麻痺是不太會痛的，它的成因多半是疱疹病毒感染 ，但感染到一定程度會腫脹而引起疼痛。若只是感染簡單性疱疹病毒（HSV），治療後大都會 痊癒，但是少數感染水痘帶狀疱疹病毒的人，多半會同時影響第5及第7對腦神經，會引起嚴重的發炎，外觀腫脹，甚至有紅疹及水泡產生，稱為雷式症候群（Ramsy-Hunt syndrome），這是急症，不快速治療會有顯著後遺症。

四是其他病症，如咽喉或扁桃腺炎、淋巴結腫脹、中外耳炎、上排牙齦炎等，而老人則要考慮巨細胞動脈炎（Giant cell arteritis），它侵襲頭部兩側表面血管，除了疼痛外，嚴重會導致失明。

臉部大小疼痛病症，病因有輕有重，建議到醫療院所診斷及治療，以免延誤治療良機。