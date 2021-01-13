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8旬臥床老嫗尿道感染 膀胱結石大如棒球

徐如宜
老婆婆取出超過9公分的膀胱結石，比柑橘、小番茄、50元銅板都要大得多。（記者徐如宜／攝影）
老婆婆取出超過9公分的膀胱結石，比柑橘、小番茄、50元銅板都要大得多。（記者徐如宜／攝影）

台灣高雄一名86歲老婆婆長期臥床、反覆泌尿道感染，照X光發現一顆超過9公分的膀胱結石，經剖腹取出這個感染性結石；另一名73歲爺爺長期尿酸過高，經診斷為多發性膀胱結石，後經由內視鏡取出1050顆大小不一的結石，相當驚人。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院泌尿科教授周以和表示，預防泌尿道結石，還是要多喝水，讓解尿量一天可達1500至2000㏄，並觀察尿液透明度。

高醫泌尿部主治醫師陳妤甄表示，86歲婆婆罹患失智症，長期臥床，並放置尿管和鼻胃管，三年來反覆泌尿道感染，後來因為發燒到急診，診斷為嚴重泌尿道感染合併敗血症，住院治療。一照X光發現一顆很大的膀胱結石，但連病人都不知道自己有結石，家屬決定開刀，取出了一顆「9×7×6」公分大的結石。

這顆跟棒球差不多大小的結石，在老婆婆膀胱中形成的時間無法確定，但應該有許多年。醫師提醒，長期臥床者的尿道、陰部、肛門衛生一定要更加注意清潔，避免感染。

周以和說，4年前曾治療過一名73歲男性，長期尿酸過高，因為頻尿和血尿來求診。經檢查後診斷為多發性膀胱結石，後來以尿道內視鏡取石術，共取出1050顆大小不一的結石，分析成分為尿酸結石。

周以和表示，膀胱結石成因，分為特異性因素與非特異性因素。「非特異性因素」是水分攝取不夠，尿液過度濃稠；「特異性因素」有膀胱出口阻塞、膀胱機能不好、泌尿系統感染膀胱炎，還有新陳代謝疾病，像是尿酸過高的痛風、副甲狀腺機能過度旺盛等。

周以和提醒，膀胱結石的症狀，包括小便不順暢、頻尿、偶爾血尿。日常生活中如果發現有解尿不順、解尿中斷、解解停停的現象就要就醫。排尿後，可觀察尿液顏色，顏色改變也要小心。建議平常要多喝水，保持尿液清澈透明，如果尿液混濁不透明，應就醫診斷。

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