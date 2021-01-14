過敏兒睡不夠 小心長不高

美國研究發現，過敏兒相較健康寶寶，一天少睡2小時，一年下來就少睡了近730個小時。圖中人物與新聞無關。 （本報資料照片）

許多家長因為對嬰幼兒過敏 的敏感度不足，忽略了寶寶身上的過敏症狀，以為短暫的症狀退了就沒事，卻不曉得這是寶寶身體傳遞出的警訊，朱世明醫師提醒家長，平時要仔細觀察寶寶是否有過敏情況，並積極觀察寶寶過敏原因，進一步避免接觸過敏原。

●皮膚癢、打噴嚏 可以預防

在台灣 ，每三個寶寶就有一個可能發生過敏。林口長庚醫院兒童內科部朱世明醫師表示，只要天氣慢慢開始轉涼，兒科的就診人氣指數就會飆升，除了因著涼、感冒而就診的寶寶增加，更多的寶寶是因季節轉換誘發呼吸道過敏而來到醫院，大多出現臉頰紅紅、皮膚乾癢、打噴嚏、鼻塞、流鼻水等症狀，不過以臨床觀點這些過敏症狀其實是可以提早預防的！

許多家長因為對嬰幼兒過敏的敏感度不足，而忽略了寶寶身上的過敏症狀，以為短暫的症狀退了就沒事，卻不曉得這是寶寶身體傳遞出的警訊，朱世明醫師提醒家長，平時要仔細觀察寶寶是否有過敏情況，並積極觀察寶寶過敏原因，進一步避免接觸過敏原；若家長在幼兒時期疏忽預防的措施，寶寶2歲後誘發持續性過敏疾病的機率將大幅增加，當寶寶陷入所謂的「過敏進行曲」的循環中，就會從初期表現在皮膚、腸胃的症狀，轉移至呼吸道出現打噴嚏、鼻塞等過敏反應，甚至過敏性結膜炎、異位性鼻炎、過敏性氣喘等嚴重疾病，家長應盡早幫寶寶做好預防過敏。

●1天少睡2小時 恐長不高

朱世明醫師說，當寶寶過敏症狀沒有及時獲得改善，身體長時間處於發炎的情形，第一個被影響的就是「睡眠品質」，因為不論是皮膚、腸胃甚至呼吸道過敏，都會使寶寶睡覺時因為身體的癢感而容易躁動、淺眠造成睡眠品質不佳。美國 研究發現，過敏兒相較健康寶寶，一天少睡2小時，一年下來就少睡了近730個小時，且3歲前更是寳寳的免疫系統發展關鍵期，寶寶一旦睡眠不足， 將大幅影響成長發育及免疫系統發展，將導致長不高、容易生病感冒等徵候，因此提醒家長應注意寶寶過敏症狀，及早做好過敏預防，不可輕忽大意。