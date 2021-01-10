女童感冒才控制卻開始呼吸急促 呼吸道融合病毒作怪

圖片來源 ／健康醫療網

一名一歲半女嬰，發燒、咳嗽、流鼻水多日，因活動力變差被媽媽緊急抱到醫院就診。經症狀判斷主要是細支氣管發炎所造成，住院治療3天後病情受到控制，未料卻開始有呼吸急促和喘鳴現象，血氧濃度也降低；病毒培養結果出爐，又是呼吸道融合病毒在作怪。

秋冬季節不可不知 呼吸道感染病毒

台灣 林口長庚醫院兒童胸腔科邱志勇醫師表示，過去一年在全民努力下成功防堵了新冠疫情，但一隻活躍於秋冬季節，以喘、呼吸急促，像是氣喘發作的喘鳴聲為主要表現的病毒—呼吸道融合病毒，卻悄悄的在嬰幼兒間流行了起來。

根據林口長庚醫院病毒室的資料分析發現，去年11月臨床病例使用呼吸道融合病毒抗原快速檢測 的檢出率高達六成，而培養出呼吸道融合病毒則占了所有病毒培養的四成之多。雖然整體的比例與以往相差不多，但去年同時期檢驗出感染呼吸道融合病毒的小朋友卻高出許多。好在的是，今年初在臨床照顧上已經有明顯的減少。

什麼是呼吸道融合病毒？

邱志勇醫師表示，呼吸道融合病毒主要是在秋冬季節流行，經由咳嗽、飛沫傳染，大多數感染2歲以下的嬰幼兒。感染初期症狀和一般的感冒極為類似，像是發燒、咳嗽、流鼻水，不同的是這隻病毒會造成下呼吸道上皮細胞的破壞，導致細支氣管水腫、發炎。

由於嬰幼兒的細支氣管比較細小，稍微水腫便會造成呼吸道阻塞，出現類似氣喘發作的喘鳴聲，嚴重時可能導致呼吸急促、困難，甚至發紺及呼吸衰竭。治療上最重要也是最關鍵的，就是給予嬰幼兒經過溫熱潮濕處理過且足夠的氧氣。雖然適時給予氣管擴張劑呼吸治療會有所幫忙，但是跟氣喘急性發作時需要使用到類固醇有很大的不同。

爸爸媽媽的煩惱：會不會變成氣喘？

邱志勇醫師說，感染期的嬰幼兒大多數會發生類似氣喘的喘鳴呼吸聲，讓家長擔心是否會變成氣喘，但有這種憂慮也是正常，因為兒童氣喘的發生較為複雜，不僅包含了遺傳基因和環境因素，感染到病毒也是會引起氣喘兒的急性發作。雖然不能排除感染到呼吸道融合病毒的嬰幼兒，他們潛在有可能是一位呼吸道過敏的小朋友，不過目前的研究顯示，嬰幼兒時期感染到呼吸道融合病毒產生喘鳴聲，和之後是否會發生兒童氣喘是沒有相關的，所以這部分家長可以不用過度擔心。

預防感染秋冬季節呼吸道病毒 醫師這樣說

邱志勇醫師提醒，除了新冠病毒因為季節變化再度在國際上捲土重來外，還有呼吸道融合病毒及蠢蠢欲動的流行性感冒病毒必須提高警覺。因此大家千萬不能鬆懈，要配合政府防疫政策，戴口罩、勤洗手、保持適當社交距離 ，以防範新冠病毒的爆發，也保護自家嬰幼兒免遭呼吸道病毒感染。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48747/

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