鼻塞、黃鼻涕持續7天以上？「這病」發現太晚恐致命

圖片來源 ／健康醫療網

13歲楊同學本身為鼻子過敏 體質，長期受鼻塞所苦，因右眼疼痛至眼科診所就診，醫師判定為結膜炎，用藥後並無改善，幾日後右眼腫脹，伴有發紅、頭痛、高燒等症狀，被家長帶往醫院掛急診，診斷為篩竇鼻竇炎引發眼窩蜂窩性組織炎及膿瘍，若持續惡化恐失明，甚至危急生命，緊急施打強度抗生素治療，並入院密切觀察，十天後出院轉以口服藥物治療，一周後完全消腫，恢復健康。

兒童鼻竇炎 過敏、感冒為誘發主因

台北慈濟醫院兒科部吳秉昇醫師表示，兒童鼻竇炎依病程長短，分為急性及慢性，急性鼻竇炎病程約在一個月之內，而慢性鼻竇炎則可能持續三個月以上；感冒與過敏是誘發兒童鼻竇炎的兩大原因。根據統計，6-9%的兒童上呼吸道感染可能併發鼻竇炎，而30-80% 的鼻竇炎發生在過敏性鼻炎的兒童身上。

5大症狀是鼻竇炎 嚴重恐危及生命

吳秉昇醫師說明，正常情況下鼻腔暢通，分泌物能自行排出，但若鼻黏膜腫脹，造成鼻竇開口堵塞使鼻液滯留，就可能因病毒、細菌增生引發鼻竇炎，常見症狀包括：鼻塞、黃綠鼻涕、鼻涕倒流、口臭、頭痛等，長期下來會影響睡眠，導致小朋友注意力不集中、過動等情形。

然而，若發炎情形惡化、擴散，恐引發眼窩蜂窩性組織炎、顏面蜂窩性組織炎、海綿竇栓塞等併發症 ，除了失明，更會危及生命。

症狀持去7天未改善 應盡快就醫檢查

一般而言，鼻竇炎治療會以口服抗生素及鼻噴劑為主，但若為鼻息肉導致的慢性鼻竇炎，或服藥後症狀未見改善，就需考慮內視鏡手術治療。

吳秉昇醫師提醒，鼻竇炎因症狀類似感冒或過敏易被輕忽，一旦產生併發症，惡化就會相當快速，不可掉以輕心。若出現七天以上的鼻塞、持續性黃鼻涕，伴有不明原因的面部腫脹、頭痛、口臭，即要小心患有鼻竇炎，需找醫師做進一步檢查，服用藥物後也需觀察症狀是否改善，以免引發嚴重併發症。

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資料來源：健康醫療網

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