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避免骨鬆惡化 要做對運動

陳雨鑫
站姿踮腳腳踝穩定訓練：雙膝微蹲，背部打直，雙手向前伸直維持平衡。（圖：周昭如提供）
站姿踮腳腳踝穩定訓練：雙膝微蹲，背部打直，雙手向前伸直維持平衡。（圖：周昭如提供）

63歲的陳太太登山不慎摔跤，雙手反射性撐地，右手不慎骨折，趕緊下山治療才發現是骨質疏鬆患者，原本熱愛運動的她，自此不敢做劇烈運動，最多飯後散散步就當作「有動」，再次檢查骨質密度不升反降。

物理治療師周昭如表示，避免骨質疏鬆惡化，運動是其中一項方式，但得做對運動，且避免使用到容易骨折的關節處，才有辦法做對運動，避免骨鬆持續惡化。

最好選擇重訓

骨質疏鬆患者的運動方式，最好選擇「重訓」，也就是阻力運動，不過不是要比照館長或是健身網紅，拿著幾十公斤重的啞鈴狂舉，有些動作是骨鬆患者做不得的，且重訓的姿勢也得因應疾病調整。

周昭如表示，根據統計，骨鬆造成的骨折最容易出現在脊椎、髖部和手腕三處，其中脊椎以胸椎第七、第八及第六節發生骨折機率更高，因此前彎以及合併旋轉的動作，對於骨鬆患者是「最危險的動作」。

以深蹲的姿勢為例，初學者很容易在深蹲時，上半身沒辦法維持一直線，骨鬆患者若要接觸深蹲，鍛鍊下肢的肌肉強度，只要姿勢一不正確，就可能導致胸椎骨折。

因此骨鬆患者在接觸深蹲時，可以先坐在椅子上，將腰桿挺直，再做前傾動作，先感受一下，深蹲時，脊椎維持一直線的感覺，熟悉後再嘗試深蹲；又或是可以在深蹲時，手持直線棍棒，讓頭部到腰部都緊貼在直線棍棒上，做深蹲時也不怕脊椎走位，避免骨折的風險。

可以維持脊椎呈現一直線後，再學習深蹲時，呼吸到後外側背部肋骨，可增進腹橫肌收縮，訓練核心肌群。

瑜伽跳舞小心

周昭如表示，很多骨鬆患者對於重訓都有個迷思，「那是屬於健康人而且是年輕人的運動」，因此會改嘗試跳舞、瑜伽等有氧運動，但這類運動很容易會有腰部旋轉的動作，這動作很可能一轉，髖關節就裂開；骨鬆患者得知自己有骨密度的問題時，最好先尋求專業，量身訂做課程，否則任何運動都可能因為姿勢不正確，而踩到地雷。

上半身背伸直訓練：趴在地板上，用腹部力量撐起身體，脊椎維持一直線，10秒後放鬆，...
上半身背伸直訓練：趴在地板上，用腹部力量撐起身體，脊椎維持一直線，10秒後放鬆，可訓練到核心肌群。（圖：周昭如提供）

她建議骨鬆患者的最佳運動方式仍是重訓，重訓看似會增加骨骼的壓力，實際上是增加肌肉與骨骼之間的配合度、協調度，重訓是沒有辦法增加骨質生長，但當肌肉變強壯，可以降低骨骼受力，反而是保護骨骼的方式。

長期久坐不妙

周昭如表示，台灣有許多骨鬆患者都是骨折後才發現骨鬆，依照世界衛生組織發布的骨鬆危險因子，年齡超過50歲、女性、抽菸喝酒、曾有髖骨骨折病史、類風濕性關節炎患者、服用類固醇或已服用三個月以上等都需要格外注意，另外，長期久坐的民眾，也是骨鬆的高風險群。

周昭如建議平時就應該維持運動習慣，加強肌肉強度，一旦被診斷為骨鬆應隨時調整動作，避免受傷增加骨折的風險。

四足跪：對側手腳往前後延伸。（圖：周昭如提供）
四足跪：對側手腳往前後延伸。（圖：周昭如提供）

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