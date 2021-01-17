旋轉肌袖斷裂無法抬手 手術加復健才恢復

肩關節的旋轉肌袖斷裂，紅繩懸吊運動訓練可幫助復健，圖中患者非常新聞當事人。（圖：澄清醫院中港院區提供）

一名70歲油漆工與孫子拉扯玩耍時不慎摔倒，造成肩關節的旋轉肌袖嚴重斷裂，並與肱骨脫離，右手無法抬。經過台灣 澄清醫院中港院區骨科醫師王稚暉進行縫合手術，並經從挪威引進的紅繩懸吊運動訓練，才逐漸恢復。

旋轉肌袖斷裂（圓圈處）造成整隻手臂無法抬舉。（圖：澄清醫院中港院區提供）

醫院說，油漆工發現自己右手完全無法抬舉後，因為起先肩膀僅些微疼痛，曾到骨科診所求醫，經X光檢查未發現有骨折現象，以為是傷到筋肉，休息幾天就會恢復正常，直到幾天後依然無法抬舉才到澄清醫院骨科門診求醫。

王稚暉說，經核磁共振檢查發現該患者的肩關節旋轉肌袖斷裂寬達約4.5公分，一端已往身體方向退縮，與肱骨脫離，才造成整隻右臂無法抬舉；經微創肩關節鏡手術，縫合斷裂的旋轉肌袖，並在肱骨打上帶縫線錨釘，用縫線將脫離的旋轉肌袖拉綁住肱骨，才完成這複雜的手術，手術後僅留下四個小小的傷口。

他說，旋轉肌袖是一層膜狀的結構覆蓋在肩關節上，負責肩關節的旋轉，因形狀像袖口一樣，所以叫做旋轉肌袖。斷裂的原因和老化、發炎、車禍 創傷、運動傷害等有關。

由於該患者從事油漆工作長達40多年，反覆使用右手臂，日積月累已造成旋轉肌袖病變，使旋轉肌袖不但會彈性鬆弛更被油質取代，如果再遇到外力衝擊就很容易斷裂。

王稚暉說，這種傷害的術後復健才是兩難，如果長期肩關節不動，恐會使肩關節囊沾粘，導致五十肩，以致許多人接受肩關節手術後活動度不佳，或更是疼痛；如果做了不當的抬動，又擔心造成縫合處再次斷裂。

對此，物理治療師吳佳儒運用自挪威引進的紅繩懸吊運動訓練設備，以精準的角度進行多方向的關節活動度及肌肉 力量的訓練，每周一次訓練50分鐘，六個月後，該患者的右手臂已可完全抬舉，連往背後彎曲也不成問題。如果一般斷裂的傷口較輕微，經縫合手術後，運用紅繩懸吊運動訓練，三個月後應都可以恢復正常。