心悸、胃痛竟是自律神經失調 這7種人最容易有

圖片來源 ／健康醫療網

58歲的朱媽媽，女兒因為在香港工作無法回台灣，加上疫情 愈來愈嚴重，一直擔心女兒會不會感染新冠肺炎，焦慮到睡不好，產生心悸、胸悶、胃痛等症狀，至心臟科、腸胃科就診，照超音波檢查都沒問題，卻一直沒有改善。最後在醫師建議下至身心科就診，台北慈濟醫院身心醫學科主治醫師黃長治表示，這其實是自律神經失調造成的症狀，服藥一個月後症狀已改善許多，也可安然入睡。

焦慮時刺激交感神經 過度亢奮影響生理

其實自律神經失調在身心科稱為焦慮症，黃長治醫師指出，在更早以前焦慮症是精神官能症的一種，不過容易使患者被貼上標籤，便改稱為自律神經失調。自律神經是無法被意識自主控制的，例如心跳、出汗、腸胃蠕動等。人感到焦慮時，會讓腦部的杏仁核活化，進而刺激交感神經亢奮，副交感神經低下，一旦失控時，便會過度刺激，產生許多生理症狀。

腦中血清素分泌不足 造成自律神經失調

焦慮不僅是緊張，還包含不安全感、恐懼、恐慌。黃長治醫師說明，已有研究證實，腦中血清素分泌不足，遇到事情便容易產生過度的焦慮、壓力。如果是時間短且強度高的焦慮，會引起恐慌症；如果是長期且慢性的焦慮，則會出現自律神經失調的症狀。像是心悸、胸悶、胃痛、噁心想吐、肩頸酸痛（頭痛、背痛）、 便秘或拉肚子（大腸激躁）、手抖、眼皮跳動等。

7種人要注意 長期未改善恐致憂鬱症

有7種類型的人為高危險群：（1）個性內向（2）個性急躁（3）完美主義者（4）個性固執（5）責任感重（6）得失心重（7）自信心不足者，都容易對未來的事情感到憂愁。黃長治醫師提到，其實焦慮與壓力是一體兩面的，有適當的焦慮與壓力才能使人成長、更有動力，並非全然不好，只是長時間無法改善的話，便會越來越憂愁，甚至可能演變至憂鬱症。

用藥改善 放慢腳步生活

通常罹患自律神經失調的人都做過很多的努力在改善生活，運動、參加活動、放輕鬆，但有時候還是沒辦法改善，這時候可以考慮尋求醫療的幫助，藉由藥物增加腦中血清素幫助可有效的改善焦慮症狀；但是吃藥之餘還是要養成運動的習慣，黃長治醫師表示，比較建議的運動是有氧運動如慢跑、游泳 、腳踏車都可以提升體力，進而提升抗壓力。生活中可以盡量試著放慢腳步，刻意的走路慢一點、吃飯慢一點、講話速度不要太快。他提醒焦慮當下不要喝有咖啡 因的飲料，像咖啡、茶、可樂等，可以喝熱牛奶、熱花茶，或使用精油，有助於焦慮的改善。

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資料來源：健康醫療網

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