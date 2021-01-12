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老翁同時3種血管病變 手術無插管救回

范榮達
86歲許姓老翁同時有3種血管病變，苗栗市大千醫院急心臟內科、外科團隊近1個小時手術搶救。（圖：大千醫院提供）
86歲許姓老翁同時有3種血管病變，苗栗市大千醫院急心臟內科、外科團隊近1個小時手術搶救。（圖：大千醫院提供）

86歲許姓老翁同時有3種血管病變，日前到台灣苗栗市大千醫院急診，因腹主動脈瘤破裂，有立即性的生命危險，心臟內科、外科團隊局部麻醉，先修補破裂腹主動脈瘤，同步心導管手術治療心肌梗塞問題，過程中無插管，許老先生術後恢復健康。

許老先生因胸腹疼痛、下肢無力等症狀，12月初到大千醫院急診，檢查發現腹主動脈瘤破裂、腦部小中風合併心肌梗塞，腹主動脈瘤破裂有立即性生命危險；但因同時發生中風、心肌梗塞，評估全身麻醉風險高，採局部麻醉緊急修補破裂腹主動脈瘤，再同步執行心導管手術，治療心肌梗塞問題，近1個小時過程相當順利。

大千醫院心臟外科主任楊智鈞表示，許姓老翁病例少見，年紀大又同時發生3種血管病變，手術風險與死亡率都相當高，手術能成功關鍵在團隊正確判斷多重疾病，病人血管結構符合手術條件，且使用血管自動縫合器，手術傷口只有0.5公分，加上心臟外科、內科醫師團隊合作無間。

團隊也發現許姓老翁全身血管鈣化嚴重，同時發生腹主動脈瘤破裂、腦中風與心肌梗塞，都與動脈硬化有關；楊智鈞提醒高齡、高血壓、糖尿病、抽菸及曾罹患過動脈硬化疾病的病人，應盡早詳細檢查全身動脈血管，及早預防疾病發生。

天氣劇烈變化，也是心血管疾病的好發期，楊智鈞表示，民眾要注意保暖，起床前先活動，聚餐時不要喝太多酒，以防血管收縮，造成心肌梗塞。

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