糖友憂失明拒打胰島素 醫：錯誤迷思誤治療時機

糖尿病中心衛教師呂怡蓉說，許多長期血糖控制不佳的糖友，擔心會洗腎或失明而不願施打胰島素，進而錯失治療時機。（圖：台灣衛生福利部桃園醫院提供）

胰島素正確施打可遠離糖尿病 合併症，無奈許多糖友對胰島素治療有錯誤迷思，擔心會洗腎或失明而不願施打胰島素，醫師提醒，切勿因此錯失治療時機。

台灣衛生福利部桃園醫院新陳代謝科醫師李瑞祥分享，有名37歲陳先生罹患糖尿病3年多，平均血糖 值約487mg/dl，糖化血色素18.5，建議他使用胰島素治療；施打1周發覺眼睛霧霧看不清楚，懷疑是胰島素造成眼睛病變，就自行停藥。高血糖反而易造成視力模糊及增加糖尿病眼睛病變風險，應及早使用胰島素改善血糖才能遠離併發症 。

李瑞祥表示，第2型糖尿病病友，主要因胰臟製造的胰島素減少及胰島素敏感度變差所造成；如糖友血糖過高、口服藥物治療效果不良或肝腎功能不佳就會建議施打胰島素，不過許多糖友對於胰島素治療倒果為因造成錯誤認知而延遲治療時機。

糖尿病中心衛教師呂怡蓉說，許多長期血糖控制不佳的糖友，因對胰島素治療的錯誤迷思，擔心會洗腎或失明而不願施打胰島素，進而錯失治療時機。其實胰島素是人體本來就需要的荷爾蒙，正確施打胰島素就是補充賀爾蒙，可讓血糖控制在理想範圍內。

呂怡蓉提醒糖友，千萬別拖延到已產生高血糖相關併發症，如視網膜病變、腎衰竭、中風、足部傷口壞死等才願意接受注射胰島素，即使可將現階段血糖控制住，卻易造成無法挽回的後果。

另外，桃園醫院提及，糖尿病中心為給予糖友正確知識，會不定期舉辦糖尿病相關衛教活動，持續推廣正確知識，如舉辦胰島素迷思與試打活動，釐清民眾對胰島素錯誤觀念及降低對針頭的恐懼感，協助糖友做好控糖生活，遠離糖尿病合併症。