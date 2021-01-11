骨頭壞死不想開刀 ？非侵入性水介質震波可延緩病程

醫師表示，水介質震波可讓缺血缺氧的壞死骨頭恢復血液供給，延緩壞死的速度。（記者王昭月／攝影）

一名40歲男子右髖關節長期疼痛，經診斷，雙側髖關節股骨頭缺血性壞死。但他不想開刀，後來在醫師建議下使利非侵入性的水介質波治療，讓缺血、缺氧的骨頭恢復血液供給，延緩壞死速度，大幅改善疼痛。

收治男子的台灣 活力得中山脊椎外科醫院榮譽院長王清貞表示，經X光檢查，患者右側股骨頭有早期第三級骨壞死，左側則有第一級骨壞死，由0到4級區分，以第4級者為最嚴重。

王清貞說，骨頭缺血性壞死除喝酒、外傷及口服藥物引起的副作用外，也有不明原因所致。患肢會疼痛，活動受限，嚴重的會無法行走，需置換人工髖關節。年紀輕者換人工髖關節後，日後可能還須用置換，有較高的手術風險。

王清貞說，由於患者不想開刀，因此建議使用非侵入性水介質震波治療，讓缺血、缺氧的股骨頭恢復血液供給，延緩股骨頭壞死，並延後需要接受置換人工髖關節的時程。治療上需視股骨頭壞死的程度，評估震波治療的劑量與次數。患者治療過程，有局部腫脹、瘀青等情形，但沒有重要神經、血管受傷的病例。

他表示，水介質震波療法，適用於骨折不癒合、肩膝關節肌腱炎、網球肘、足底筋膜炎、筋膜疼痛症候群及阿基里斯腱肌腱炎。