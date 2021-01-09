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32歲女常莫名流鼻血 竟是「子宮內膜異位」

記者高宇震／綜合報導

32歲黃姓女子常莫名其妙流鼻血、生理期經痛劇烈，到台灣聯新國際醫院中醫科求診。醫師陳藝文檢查發現，經痛和流鼻血是「子宮內膜異位症」造成，如不妥善治療，影響日常生活，嚴重可能導致不孕。

陳藝文指出，「子宮內膜異位症」是子宮裡原本會隨著經期剝落的內膜，跑到子宮外，在骨盆腔及任意部位到處流竄。異位的組織在月經期的收縮或出血會造成如流鼻血、咳血等症狀；若影響膀胱可造成頻尿或經期血尿、到直腸則可能排便次數增加或經期便血。

由於子宮內膜異位的組織會四處沾黏，治療後又容易復發，是最複雜、不易治療的良性腫瘤。中醫「治本」改變異位組織沾黏的體質，「治標」解決沾黏疼痛問題，以祛風清熱，涼血止血來治療生理期流鼻血，再依照病人體質，如氣血不足、陽氣虛弱、痰濕、血瘀，開藥調理體質。

中醫治療以行氣消腫為主，建議平時保健可以膳食茶飲養生，如黃耆燉水梨，將1顆水梨上方1/3切開去核，放入5至6顆枸杞和3片黃耆，電鍋蒸20分鐘即可；或蓮藕紅棗茶，以白茅根3錢、蘆根3錢、紅棗5顆，放入1公升水，大火煮滾後轉小火煮15分鐘，去除藥渣後加入適量藕粉，待涼飲用。

生活保健方面，建議養成規律運動，紓解壓力，遵循「三不一泡澡」，不隨意進補、不吃烤炸辣等食材、不吃食品添加或塑化劑及多泡半身浴。

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