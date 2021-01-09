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陰部搔癢、乾燥 萎縮性硬化性苔癬作怪

曾郁雯／衛福部台北醫院婦產科主治醫師
陰部搔癢不適，有可能是萎縮性硬化性苔癬導致 。（本報資料照片）
陰部搔癢不適，有可能是萎縮性硬化性苔癬導致 。（本報資料照片）

70多歲林阿嬤在子女攙扶下走進診間，第一句話便是：「醫師妳是女生，我才好意思說，下面癢到睡不著、熱熱的，忍很久都不好意思看醫師。」

檢查發現，她會陰部陰唇膚色蒼白、皮膚皺褶且薄，周邊出現因搔癢抓傷造成的破皮與點狀出血，確診「萎縮性硬化性苔癬」，這種慢性斑痕的皮膚疾病，好發於更年期婦女陰唇皮膚，經診治能緩解不適症狀，但需長期留意是否有惡性癌化的可能性。

萎縮性硬化性苔癬的典型症狀：病灶邊緣清楚，呈現象牙白的斑塊，皮膚變薄，皺縮後期皮膚變乾燥、滑亮，無滋潤的皮膚猶如捏皺的玻璃紙，甚至因為局部皮膚裂隙乾燥衍生性交時疼痛不適，也會影響睡眠品質，導致失眠

對於此疾病的治療改善，建議按照一般清潔的方式保養陰部，保持外陰清潔乾爽、使用溫和中性弱酸性肥皂清洗外陰、穿著透氣棉質內褲、避免熬夜導致局部免疫力降低。也要搭配醫師診斷後依病情給予不同階段的藥物治療，需要有長期抗戰、持續治療與追蹤的心理準備。

許多女性有陰部不適等婦科問題時，往往因害羞而隱忍，事實上許多疾病初期是容易治癒的，卻因為疾病缺乏適切治療及照顧而加重。

醒女性朋友不要因為害羞或怕麻煩而不就醫，更不要自行用藥，若有異於平常的皮膚狀況或有嚴重破皮、感染時，請務必尋求專科醫師診治，才能及早診斷、及早治療，避免延誤病情。

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