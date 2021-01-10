腦瘤警訊！不能忽視的8大症狀

單側聽力變差，有可能是聽神經瘤引起的症狀。（本報資料照片）

現年60歲的台灣 「殯葬天王」、龍巖集團創辦人李世聰驚傳罹患神經膠質細胞瘤，根據媒體報導，李世聰的病程已經來到第四期，「狀況不是很好」。台灣國泰綜合醫院醫師表示，最常見的原發性腦瘤，「神經膠質細胞瘤」就占了一半以上，且幾乎是惡性的，尤其像成人好長的神經膠母細胞瘤以及小孩的髓芽細胞瘤，其惡性程度特別高。

醫師提醒，當有下列的八種症狀時，就要特別注意是否腦瘤找上門了：

1.視力漸模糊 視野漸狹窄

這是因為腦瘤造成腦壓增高，壓迫視神經，引致視力模糊，看東西迷濛而不真實。至於視野的缺損，則多在兩側，好像有布簾遮住般。少數視力差的老年病患，在接受白內障手術後，視力並未獲得改善，也是因為長腦瘤之故。

2.眼睛外觀變形

包括眼皮下垂、眼球外突、眼睛無法往外看等，這是因為負責眼球運動的腦神經受損，問題在腦部而不在眼睛。

3.單側聽力變差

先是平衡及聽神經（第八腦神經）受壓，有陣發性的耳鳴、聽力逐漸變差、有可能伴隨著同側臉麻，接著腦幹處負責顏面感覺的三叉神經（第五腦神經）以及負責吞嚥的舌咽神經、迷走神經及腦幹受壓迫，造成吞嚥困難、步態不穩、甚至視力模糊，這是典型聽神經瘤引起的症狀。

4.吞嚥困難、步態不穩

吞嚥食物（尤其是流質）時常會嗆到，聲音沙啞，無法大聲，下肢緊繃，無法大步邁開，容易摔倒。這些是後顱窩腫瘤壓迫舌咽神經、迷走神經以及腦幹所引起的症狀。

5.單側肢體麻木、無力

類似中風 的症狀，但不及中風來得急遽，而是漸進性的。這是因腦中負責運動功能的錐體束系統，受到壓迫所造成。

6.人格突然改變

大腦的額葉或顳葉受到侵犯時，會有記憶明顯變差、情緒失控、行為舉止錯亂、答非所問等異常的症狀。

7.荷爾蒙的異常

年輕婦女無故停經及乳汁過度分泌；手腳、鼻子、下巴慢慢變大，鞋子逐漸穿不下；月亮臉、水牛肩、身軀肥大、四肢瘦小，這些都有可能是腦下垂體腺瘤不正常的分泌荷爾蒙所致。

8.癲癇的發作

也有部分腦瘤是以癲癇形態表現：嘴角抽搐、手腳痙攣、然後全身性發作。

以上是腦瘤可能產生的特殊症狀，至於一般常見的頭痛、頭昏、失眠 、記憶衰退等，為功能性障礙，不代表有腦瘤的存在。

而針對腦瘤的治療，以外科手術切除為主，必要時以放射線治療或化學治療，加強或輔助之。(綜合報導)

如果視力逐漸變模糊、視野逐漸變狹窄，可能是腦瘤造成腦壓增高，壓迫到視神經。（本報資料照片）