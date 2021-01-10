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右腳突然痠麻…原來是腰椎神經腫瘤搞怪

徐如宜
60歲婦人右腳突然痠麻疼痛，原來是腰椎第四及第五節神經長了腫瘤。（圖：台灣七賢脊椎外科醫院提供）
60歲婦人右腳突然痠麻疼痛，原來是腰椎第四及第五節神經長了腫瘤。（圖：台灣七賢脊椎外科醫院提供）

擺攤賣水果的60歲郭姓婦人，從摩托車上搬水果時，突然感到右腳痠麻疼痛，回到家時右腳已經無法抬起，嚇得趕快求診。台灣七賢脊椎外科醫院副院長朱晟瑋表示，經MRI磁振造影檢查發現，患者腰椎第四及第五節神經上，長了約1公分的腫瘤，手術後復原良好，還吵著要趕快回去做生意。

郭女士說，在夜市賣了10多年的水果，每天都是自己搬著整箱水果上上下下。那天用摩托車載了4箱、共18公斤的水果，搬到第三箱時，忽然覺得右腳一陣痠麻。這種情況從來沒有發生過，隔天趕快到醫院檢查。

朱晟瑋表示，經MRI磁振造影確認，在腰椎第四及第五節神經上，有約1公分腫瘤，因而造成神經壓迫。術後採檢該腫瘤為良性，朱晟瑋並表示，病患警覺性很高，對提早治療提供了有利條件。

郭女士說，實在沒想到竟然是腫瘤，還好這次意外發現，術後檢查又是良性。接下來，除了乖乖復健，就是要養成平頭挺胸縮小腹、搬東西也要用正確的姿勢。

朱晟瑋表示，目前脊椎手術技術和器械的進步，對於病人的手術風險已大大降低，雖然一般脊椎上的良性腫瘤發展緩慢，但民眾面對個人身體狀況如雙腳痠麻痛，尤其有明顯垂足，無法抬起腳板及腳部的情況，一定要積極就醫，千萬別一忍再忍，延遲治療時效，讓神經壓迫受損時間拉長。

朱晟瑋提醒，搬運重物時不能直接彎腰，需以大腿肌肉力量上下蹲起，脊椎保持直立，腹部出力，直上直下，避免脊椎壓迫或滑脫。

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