心臟衰竭三大臨床表徵 「累、喘、腫」你有哪一項？

圖片來源 ／健康醫療網

45歲的外送員跑單生涯業績長紅，但每天一到下午就得莫名疲憊，為了行車安全，路邊停車想要小憩片刻，但似乎效果不佳依然「虛累累」；33歲的上班族陳小姐也是接近中午就莫名一陣累，就算睡個30分鐘的午覺，也不見好轉，只好下午再喝一杯咖啡，才能勉強撐過一天的工作，同事見狀老是嘲笑是標準的草莓族。

台灣馬偕紀念醫院心臟內科資深主治醫師洪崇烈提醒，一般人若感到疲倦，透過短時間休息或是上班族能利用中午午休片刻，通常可以達到「養精蓄銳」的效果，但有些人就是無法透過休息而改善疲倦感，若平常容易覺得累，再加上爬個一、二層樓梯就喘吁吁，或是合併下肢有水腫等現象，千萬要注意是否心臟在發出求救訊號，小心成為「心臟衰竭」的高危險群。

日常虛累累 「心臟無力」是真的！

洪崇烈表示，雖然心臟衰竭最後的病程是重度失能或換心，但初期的心臟衰竭其實並不是心臟完全散失功能無法運作；臨床上，心臟衰竭的病人可以透過治療、日常生活健康管理，達到延緩病情並降低再入院率與死亡率的比例，在控制得宜的情況下，並不影響平日較為緩和性的走路、散步等運動。

心臟衰竭有不同的型態，整體而言男女比沒有太大的差異，若細分「收縮性心臟衰竭」的病人多來自於冠心病，患者以男性略高於女性，年齡層也會較低；而「舒張性心臟衰竭」很多是女性在停經後易有代謝症候群等問題伴隨而來，因此女性比例較高。心臟衰竭一般也與年齡有高度相關，有高血壓 、高血脂、糖尿病 患者也要特別留意；此外，若曾有心肌梗塞、瓣膜性心臟疾病病史者，都是高危險群。

心臟衰竭三大臨床表徵 「累、喘、腫」

心臟衰竭在臨床上是一個症候群的表現，不同病人的臨床症狀表徵有所差異，但「累、喘、腫」是一個很具體且易觀察的指標，民眾若發現有這種現象應該就醫，醫師會詢問病史，並透過抽血、心臟超音波等都有助於評估心臟衰竭嚴重度與分類的檢查，做全盤的了解與診斷。

心臟衰竭功能上分為四級，分級愈高者心臟功能愈差，病人必須終身服藥，尚包括體內去顫器、心臟節律器等也能解決部分病人的問題，防止其心律不整或猝死的發生，洪崇烈提醒，減少高血壓、高血糖 、高血脂的三高威脅，亦可大幅降低心臟走向衰竭的命運。

心臟衰竭可正常生活嗎？ 醫：可「與病共處」

病人最大的疑問常是到底能不能跟正常人一樣生活、運動或旅遊？洪崇烈表示，心臟衰竭的病人是可以「與病共處」的，馬偕紀念醫院針對曾因心臟衰竭住院的病人，在出院後藉由其選擇加入「遠距照護服務」，量測設備有隨身型心電圖機、二合一血壓、血糖計、體重計、血氧計等，透過24小時傳輸，幫助病人每日進行健康紀錄，將身體發出的訊號以登錄的方式進行管理，透過遠距的科技化支援，可以將危急情況及早觀察並安排就醫。

針對一年來超過百名以上病人參與「心臟衰竭健康管理計畫」執行觀察發現，平均年齡71.2歲，男性占46.5%，女性占53.5%，有糖尿病史占64.4%、高血壓44.6%、冠心症占68.3%，病人出院後30天內的再入院率平均下降約三到四成，生活品質也大幅獲得改善。

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資料來源：健康醫療網

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