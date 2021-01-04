甲型主動脈剝離 也會引發中風

圖片來源 ／健康醫療網

一名中年男性因突發性背痛與背部緊繃至按摩店紓壓，但背痛仍持續，經店員建議至醫院就診，到院時發生意識程度改變、說話不清、左側肢體無力等疑似腦中風 症狀。因男子於意識不清前曾提及突發性背痛與背部緊繃，遂懷疑是否有主動脈剝離可能，經緊急超音波快速掃描發現右側總頸動脈有剝離情形，再經斷層掃描檢查，最終診斷為缺血性腦中風與甲型主動脈剝離。

台灣成大醫院急診醫學部黃啟元醫師指出，上述患者的主動脈剝離範圍甚廣，擴及右側總頸動脈、右側頭臂幹動脈、右鎖骨下動脈、左側總頸動脈、與左鎖骨下動脈；經醫療團隊與家屬多次開會後，決議以藥物治療取代手術治療。經藥物控制血壓與腦壓後，病人已順利出院。

甲型主動脈剝離引發腦中風 血壓不能太高

黃啟元醫師表示，甲型主動脈剝離所引起的腦中風，因動脈剝離關係，其控制血壓的目標與血栓阻塞所引起的腦中風不同。一般血栓阻塞所引起的腦中風，容許的血壓較高，以利維持腦部循環；而甲型主動脈剝離所引起的腦中風，容許的血壓則不能太高，以防動脈繼續剝離。再者，甲型主動脈剝離有突發猝死風險，在臨床上屬於急症，需評估緊急手術修補。

不管任何型態的腦中風，都需要觀察是否有腦水腫與腦壓上升等急性併發症，急性期過後亦需克服漫長復健之路。因此，成大醫院由急診部、神經部、影像醫學部、復健部與心血管外科組成跨領域多專科專業團隊，為此類複雜個案提供跨團隊整合治療。

腦中風 多與三高 、不健康飲食、生活型態相關

黃啟元醫師提醒：腦中風的發生，與三高、不健康飲食、不良生活型態有關。透過戒除菸酒、均衡飲食、體重控制、規律運動，輔以定期健康檢查，將能有效降低罹患腦中風的風險。而主動脈剝離最重要的危險因子是高血壓 ，高血壓患者必須嚴格控制血壓；另患有結締組織疾病 （如馬凡氏症候群）者也是主動脈剝離的危險族群，除上述危險因子，一般民眾亦需警覺突發性背痛。

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資料來源：健康醫療網

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