頻尿、血尿一起來 膀胱癌警訊

臨床上大約有85%的膀胱癌患者會出現無痛性血尿，但也因不會疼痛，病人往往會選擇性忽略而延誤就醫。（本報資料照片）

63歲的蕭姓男子抽菸超過30年，身體還算硬朗且無慢性疾病，一年前開始出現斷斷續續的血尿，由於不會痛且非每次都出現，沒特別在意，但今年開始出現頻尿症狀，血尿變得越來越頻繁，小便顏色甚至由淡紅轉為深紅，經檢查後發現蕭男得到第一期高惡性度膀胱癌。

男性膀胱癌的發生率約為女性的2.4倍，最常見的致癌因子就是抽菸；另外像是長期接觸化學藥劑、染劑等含有芳香胺的物質，以及慢性膀胱發炎都可能與膀胱癌有關。

醫師表示，男子經門診安排的尿液檢查及尿液細胞學檢查，發現到大量紅血球及惡性細胞，進一步安排電腦斷層後顯示膀胱底部有一顆3公分大的腫瘤 ，最後在醫師經膀胱鏡確認後，發現靠近膀胱頸的位置有一顆乳突腫瘤，且病理報告證實為第一期高惡性度膀胱癌。

但男子相當幸運的，局部淋巴結還沒有受到侵犯或是遠端轉移，在接受經尿道內視鏡膀胱腫瘤刮除手術，以及幾次膀胱化學藥物灌注之後恢復良好，並持續於門診追蹤。

85%患者 出現無痛性血尿

台灣 亞東醫院泌尿科醫師鄭百諭表示，臨床上大約有85%的膀胱癌患者會出現無痛性血尿，但也因不會疼痛，病人往往會選擇性忽略而延誤就醫；除此之外，膀胱癌也會出現頻尿、急尿等症狀。

鄭百諭指出，雖然診斷上超音波或電腦斷層對於偵測膀胱癌有一些幫助，但是目前診斷上的黃金標準仍然以膀胱鏡檢查以及病理切片為主，依據病理報告中癌細胞的惡性度以及侵犯的深度來決定癌症 期別及預後發展。

鄭百諭說，非侵襲性的膀胱癌若非原位癌，可透過內視鏡腫瘤刮除合併術後膀胱藥物灌注，但因為復發率高，術後需要定期以膀胱鏡追蹤；若癌症已經侵犯膀胱肌肉層，內視鏡刮除也無法完全切除腫瘤，此時需考慮膀胱切除手術或者全身性化學治療合併膀胱放射線治療。另外，若腫瘤已經出現其他器官轉移，此時建議接受全身性化學治療或者免疫治療才有機會延長存活時間。

鄭百諭強調，膀胱癌治療針對不同期別、細胞分化以及腫瘤惡性度有不同的治療方式，需要臨床醫師針對病人狀況做出最適合的治療決策。此外，無痛性血尿可能是泌尿系統疾病或膀胱腫瘤唯一的臨床表現，呼籲若有相關症狀的民眾，需儘早至泌尿科門診接受評估及進一步檢查，才能降低疾病或腫瘤惡化的風險。

膀胱癌患者須以刮除腫瘤手術治療。（圖：台灣亞東醫院提供）