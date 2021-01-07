運動後反覆血尿 注意腎功能

經常發生運動性血尿者，會損傷腎元，導致腎功能障礙。(本報資料照片)

人們追求健康的目的，在於擁有充沛的體能、健全的功能以及良好的抗病力，而運動與保健正是健康之鑰。現代人運動風氣興盛，推出各式各樣的競賽及錦標，吸引民眾從事運動，更發展成一種運動文化。

然而，競賽與運動存在著很大的差異，通常從事運動是為了改善體能、促進健康、精進技能等，因此運動時應量力而為，適可而止。競賽的目標則在於獲得錦標及榮譽，在訓練策略和精進技巧上，如果沒有完善規畫，有時會出現超時、超量及超出體能負荷度的情形，進而形成嚴重的心理壓力，這些不適當的競賽訓練，或在競賽時超越個人的體能和技巧限度，反而會引起傷害。

運動分為身體碰觸性或非碰觸性兩種，前者如籃球、摔角、柔道、跆拳道、橄欖球、拳擊等，後者如田徑、游泳 、羽球 、網球、桌球、高爾夫球等。無論是運動過度，或是競賽時的身體對抗，都是造成傷害的潛在原因。出現身體對抗動作的競賽中，選手以肢體和軀幹與對手產生碰撞，會增加意外跌倒、碰撞或其他傷害等風險，在直接撞擊後也容易引發肢體、軀幹或臟器的傷害。

運動員常因為關節損傷造成創傷性關節炎而退場，而激烈的接觸性或非接觸性運動後，可能引起運動性血尿，例如拳擊賽、橄欖球中直接碰撞易引起腎臟小血管破裂，以致腎元壞死，合併顯微性血尿，其發生率高達五至七成。

徑賽或馬拉松長跑後，大約有三成參賽者會發生顯微性血尿，少數較嚴重的血尿則可以肉眼辨識。有時發生橫紋肌溶解症者，肌肉 會大量壞死溶解，出現深紅茶色尿。

經常發生運動性血尿者，會損傷腎元，導致腎功能障礙。運動性血尿患者在中止劇烈運動、充分休息和補充水分後，一般都可痊癒，但少數病人會出現永久性腎傷害。

骨科普通門診中，大部分都是從事休閒運動的病患，但仍常有從事慢跑而覺得不適的病患求診，必須詳細問診相關細節，鑑定病因。針對運動後（小量運動訓練後）反覆出現血尿者，建議及早施行全面檢查，嚴密觀察腎功能，以免原本謀求健康而從事運動，結果反而損傷腎臟，得不償失。