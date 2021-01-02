痛風不僅傷關節 未控制尿酸嚴重恐洗腎

圖片來源 ／健康醫療網

隨著飲食西化，加上肥胖比例增加，台灣臨床上40歲以下的年輕患者有增加的趨勢。台灣食品藥物管理署指出，痛風主要是因尿酸鈉鹽沉積在關節腔內，導致關節腫脹變形，多好發於下肢關節，但包括足背、踝、膝、腕、肘，甚至手指間都有可能誘發。

痛風需控制尿酸值 避免引發併發症

一旦痛風發作，患者不僅會感到關節處局部發現紅腫熱痛現象，也容易因關節活動範圍受限，導致無法行走或穿鞋，甚至埋下腎臟病、心臟病、動脈硬化，高血壓 、腦中風等併發症危險因子。食藥署表示，尤其許多病患誤以為痛風發作時，只需服藥控制即可，但其實平常血液尿酸值的控制也是關鍵。

根據症狀給予降尿酸藥物 降低急性痛風關節炎發生

食藥署解釋，治療急性期痛風發作，可服用包括非類固醇消炎止痛藥、秋水仙素、類固醇等三種消炎止痛藥物，醫師會根據病患疾病與症狀給予合適藥物治療，但這時在降尿酸藥物方面，若為原本未使用的急性期病患，這時就不需服用，但若本來就已使用的病患，則不宜增減劑量，才能有效防止尿酸濃度急速變化升降，降低誘發急性痛風關節炎風險。

選擇合適降尿酸藥物 控制血液尿酸值

目前台灣常見降尿酸藥物包括Allopurinol、Febuxostat、Benzbromarone，雖痛風不能根治，但醫師仍會考量患者在不發作間歇期，選擇合適的降尿酸藥物，以控制血液尿酸值。食藥署強調，痛風患者除了平時飲食應多注意，若為曾痛風發作而無痛風石的患者，血液尿酸值控制應小於６mg/dL，若為有痛風石的患者，建議血液尿酸值控制在５mg/dL以下較佳。

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