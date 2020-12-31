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搶救腦中風怎麼做？醫破解3大「惱人迷思」

健康醫療網／記者曾正豪報導
民眾對於腦中風的預防、治療存在不少迷思。（圖：健康醫療網提供）
民眾對於腦中風的預防、治療存在不少迷思。（圖：健康醫療網提供）

民眾對於腦中風的預防、治療存在不少迷思。台灣馬偕紀念醫院腦中風中心主任傅維仁表示，尤其是在中風發病當下至抵達醫院這段時間，往往不清楚正確的就醫流程，隨時間流逝，到院後才發現已錯過黃金治療時間。

以下先來破解迷思：

破解迷思一：

指尖、耳垂放血延緩腦中風症狀？醫：無實證研究支持

破解迷思二：

吞降血壓藥無益，恐影響血液灌流加劇病情

破解迷思三：

切勿自行就醫，請叫救護車，送往腦中風處理特定醫院

指尖、耳垂放血，或血壓飆高時立刻吞降血壓藥，有助延緩中風症狀？醫師指出，這些都是錯誤觀念，一旦延誤就醫，錯失黃金治療時間恐釀永久傷害，提醒疑似腦中風患者切勿自行就醫，記下症狀發生時間，立即通知救護車，由專業人員協助送往可處置急性腦中風的緊急醫療院所。

把握黃金搶救時間

傅維仁解釋，腦中風是因腦部血管阻塞或破裂，導致局部或全面性的腦細胞傷害，分為缺血性與出血性腦中風，以前者占比八成最高。依照國際治療指引標準，缺血性腦中風的黃金搶救時間，如以注射靜脈血栓溶解劑進行治療，應在症狀發生後4.5小時內完成，動脈取栓手術則應在6小時內。

傅維仁表示，腦中風常見症狀，包含半邊手腳無力麻痺、突然間無法說話、口齒不清、頭暈、頭痛、走路不穩、視力模糊或複視等，當以上部分症狀合併出現時，須即刻送醫，紀錄症狀發生時間點，以利診斷治療。

不過，由於許多患者及家屬難以辨識腦中風症狀，等到驚覺需要就醫時，才自行至診所或平常習慣就診的醫院，一到現場，發現這些醫療院所不具有溶栓、取栓的設備與技術，白白浪費許多時間、精神與體力。

加上坊間的錯誤觀念，以為放血、吞降血壓藥有助緩解中風症狀，以及長輩白天獨自在家，想說等家人返家再就醫，皆已來不及。

此外，指尖、耳垂放血等民俗療法，尚缺乏相關實證研究證實有助緩解中風症狀；甚至當患者出現疑似症狀，又發現血壓飆高時如立刻服用降血壓藥，被阻塞的血管反而會因為血壓遽降，血液灌流上不去而加劇病情。

再次中風機率高 醫籲控制致病因子

傅維仁提醒，一旦中風過，再次中風的機率非常高，需釐清導致中風的致病因子，例如高血壓、高血脂、糖尿病等慢性病，戒菸、戒酒、避免肥胖、過度的壓力及憂鬱等，若有心臟病、心房顫動及睡眠呼吸中止症也需規律接受治療，積極控制。

搶救腦中風三步驟

1.辨識徵兆

微笑：兩邊臉是否對稱

舉手：平舉雙手，單手是否會無力下垂

說你好：說話是否清晰完整

2.迅速就醫

● 迅速撥打119，由救護車送往具備緊急醫療處理的合格醫院

● 勿餵食、勿給予降血壓藥物

3.接受治療

▲透過微笑、舉手、說你好，3動作辨別腦中風徵兆  （圖片來源：台灣腦中風學會 提供）

>諮詢／傅維仁、衛福部國健署，製表／黃安琪

【延伸閱讀】照顧好自己的健康　就是愛家最好的禮物

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48642/

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