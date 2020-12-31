30歲女巧克力囊腫復發 卵巢壞死切除 未來恐影響受孕

亞洲大學附屬醫院微創內視鏡科主任高惠芬指出，卵巢巧克力囊腫手術後約有25%復發的可能。(圖：亞洲大學附屬醫院提供)

一名30歲女子5年前接受卵巢巧克力囊腫切除，出院後因工作繁忙疏於追蹤，導致近一年來每當月經來時，常感到下腹悶痛；日前因急性下腹痛急診，檢查竟是巧克力囊腫復發合併右側卵巢扭轉壞死，雖緊急透過手術切除，但因僅剩左側卵巢，未來恐影響受孕機率，醫師呼籲女性患者當心。

台灣 亞洲大學附屬醫院微創內視鏡科主任高惠芬指出，患者五年前因月經來時腹痛，就醫發現右側卵巢有一顆巧克力囊腫，經手術切除後患者以為一勞永逸，便無積極追蹤，直到近期再度因下腹疼痛就醫，竟是卵巢巧克力囊腫復發合併卵巢扭轉壞死所致，須切除扭轉壞死卵巢，以避免引發嚴重骨盆感染。

患者目前未婚，切除卵巢後恐使未來受孕機率少一半，使她相當後悔當年術後沒有確實追蹤治療。醫師建議透過飲食、運動、好的生活習慣，未來還是可以有機會一圓當媽媽的夢想。

高惠芬說，卵巢巧克力囊腫是子宮內膜異位症生長在卵巢的位置，常見的臨床症狀有經痛、非經期慢性骨盆疼痛、性交疼痛、解便困難，甚至造成30-50%不孕症的因素，若有上述症狀、臨床檢查懷疑囊腫有高風險惡性病變或是囊腫大小大於五公分以上的病患，都應慎重考慮手術檢查與治療，避免延誤病情。

她也指出，根據統計，卵巢巧克力囊腫手術後約有25%復發的可能，每年以10%增加復發的風險，尤其手術5年後復發的風險大於50%，除了會再度引發經痛、骨盆疼痛等症狀外，慢性發炎反應會形成嚴重骨盆腔沾黏，使得正常的骨盆結構異常，造成再次手術困難度增加。此外，卵巢若再次手術會讓卵巢卵子庫存量下降，影響受孕機率。