我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台第2例變種病毒！英國留學生返台確診

加州現首例英國變種病毒 佛奇：保持鎮定勿驚慌

30歲女巧克力囊腫復發 卵巢壞死切除 未來恐影響受孕

黃寅
亞洲大學附屬醫院微創內視鏡科主任高惠芬指出，卵巢巧克力囊腫手術後約有25%復發的可能。(圖：亞洲大學附屬醫院提供)
亞洲大學附屬醫院微創內視鏡科主任高惠芬指出，卵巢巧克力囊腫手術後約有25%復發的可能。(圖：亞洲大學附屬醫院提供)

一名30歲女子5年前接受卵巢巧克力囊腫切除，出院後因工作繁忙疏於追蹤，導致近一年來每當月經來時，常感到下腹悶痛；日前因急性下腹痛急診，檢查竟是巧克力囊腫復發合併右側卵巢扭轉壞死，雖緊急透過手術切除，但因僅剩左側卵巢，未來恐影響受孕機率，醫師呼籲女性患者當心。

台灣亞洲大學附屬醫院微創內視鏡科主任高惠芬指出，患者五年前因月經來時腹痛，就醫發現右側卵巢有一顆巧克力囊腫，經手術切除後患者以為一勞永逸，便無積極追蹤，直到近期再度因下腹疼痛就醫，竟是卵巢巧克力囊腫復發合併卵巢扭轉壞死所致，須切除扭轉壞死卵巢，以避免引發嚴重骨盆感染。

患者目前未婚，切除卵巢後恐使未來受孕機率少一半，使她相當後悔當年術後沒有確實追蹤治療。醫師建議透過飲食、運動、好的生活習慣，未來還是可以有機會一圓當媽媽的夢想。

高惠芬說，卵巢巧克力囊腫是子宮內膜異位症生長在卵巢的位置，常見的臨床症狀有經痛、非經期慢性骨盆疼痛、性交疼痛、解便困難，甚至造成30-50%不孕症的因素，若有上述症狀、臨床檢查懷疑囊腫有高風險惡性病變或是囊腫大小大於五公分以上的病患，都應慎重考慮手術檢查與治療，避免延誤病情。

她也指出，根據統計，卵巢巧克力囊腫手術後約有25%復發的可能，每年以10%增加復發的風險，尤其手術5年後復發的風險大於50%，除了會再度引發經痛、骨盆疼痛等症狀外，慢性發炎反應會形成嚴重骨盆腔沾黏，使得正常的骨盆結構異常，造成再次手術困難度增加。此外，卵巢若再次手術會讓卵巢卵子庫存量下降，影響受孕機率。

編輯推薦

台灣

上一則

下背痛 「磁振導航超音波熱治療」改善

下一則

56歲婦人肚大如懷雙胞胎 開刀取出7.9公斤超大子宮肌瘤

延伸閱讀

提早管制商業奏效 費城疫情連三周下降

提早管制商業奏效 費城疫情連三周下降
避孕器放體內15年 輸卵管膿瘍 

避孕器放體內15年 輸卵管膿瘍 
安徽女整容整成「小丑鼻」 醫師稱手術沒問題反告醫鬧

安徽女整容整成「小丑鼻」 醫師稱手術沒問題反告醫鬧
4歲斷手非法移民女童 聯邦拒手術還執意遣返

4歲斷手非法移民女童 聯邦拒手術還執意遣返

熱門新聞

(取材自健康醫療網)

停經婦女易骨鬆 荷爾蒙療法改善症狀

2020-12-29 00:30
(取材自健康醫療網)

臉上斑點好惱人 皮膚科醫師教你這樣做

2020-12-29 01:00
(取材自健康醫療網)

糖尿病患告別藥罐子 複方治療控糖一針到位

2020-12-25 01:00
(取材自健康醫療網)

人工淚液越點越乾？原來問題出在這！

2020-12-25 01:45
老年人口的心臟衰竭盛行率高達10%，因此家屬不可輕忽老人家平日的「累」、「喘」、「腫」等症狀。（圖：健康醫療網）

解決心臟毛病、遠離心衰 79歲老人也能行動自如

2020-12-30 01:15
研究證明，合理的早餐搭配對一整天的血糖水平有著明顯的影響，如果不吃早餐，很容易引起低血糖症狀。（本報資料照片）

糖友早餐這樣吃 控糖更有效

2020-12-27 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
我該施打新冠疫苗嗎？華裔專家告訴你

我該施打新冠疫苗嗎？華裔專家告訴你
密州聯邦參議員霍利 稱將否決選舉人團投票結果 沃爾瑪蹚渾水後道歉

密州聯邦參議員霍利 稱將否決選舉人團投票結果 沃爾瑪蹚渾水後道歉
瘋狂松鼠紐約皇后區連咬6人 受害者門口大片血跡

瘋狂松鼠紐約皇后區連咬6人 受害者門口大片血跡
靈媒預言2021：川普敗選「權勢」更大

靈媒預言2021：川普敗選「權勢」更大
華盛頓州一家好市多分店爆發疫情 145名員工確診

華盛頓州一家好市多分店爆發疫情 145名員工確診