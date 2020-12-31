我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台第2例變種病毒！英國留學生返台確診

加州現首例英國變種病毒 佛奇：保持鎮定勿驚慌

連2月天天腹瀉逾20次 中年婦大腸抓出百隻鉤蟲

張議晨
54歲婦人阿蓮每日腹瀉20次找不出病因，求診羅東博愛醫院後，胃腸肝膽科在腸道抓出上百隻蟲。圖為示意圖。(圖：羅東博愛醫院提供)
54歲婦人阿蓮每日腹瀉20次找不出病因，求診羅東博愛醫院後，胃腸肝膽科在腸道抓出上百隻蟲。圖為示意圖。(圖：羅東博愛醫院提供)

台灣一名54歲女子阿蓮（化名），近兩個月天天腹瀉超過20次，到醫院檢查多次查不出病因，最後求助羅東博愛醫院，該院胃腸肝膽科醫師林峰年進行大腸鏡檢查後，赫然在她的大腸裡抓出上百隻「鉤蟲」，投藥治療後，才解決這場蟲蟲危機。

阿蓮因連日腹瀉嚴重，11月中旬前往醫院照大腸鏡及糞便檢查，但都找不到原因，後續到其他醫院進行檢查，也僅被診斷為一般腸躁症，並未有進一步治療，但因嚴重腹瀉嚴重，合併脫水症狀，到博愛醫院就診後，立即安排住院。

經大腸鏡檢查，阿蓮腸道被發現有嚴重寄生蟲寄生，經採檢後，確認寄生蟲為「鉤蟲」，緊急投藥治療，排出體內蟲體、蟲卵後，順利讓阿蓮生活恢復正軌。

林峰年說，鉤蟲常見於犬、貓糞便，主要寄生在小腸，像阿蓮在大腸中發現鉤蟲的案例，非常「罕見」，且因阿蓮多日腹瀉，稀釋糞便中的蟲卵數量，所以增加檢查難度，幸經過大腸鏡、糞便檢體雙重檢驗，才確認。

不過，阿蓮生活環境單純，未接觸犬、貓等寵物，也未接觸自然環境、庭院等，注重個人衛生習慣，究竟如何染上鉤蟲，連醫護人員也不解。

林峰年說，鉤蟲寄生多與皮膚接觸有關，建議戶外活動時盡量穿著鞋子，另外居家園藝時也須戴好手套保護自己，以免蟲卵經由土壤孵化後與皮膚接觸傳染，至於阿蓮病因，還在調查詳細傳染途徑。

林峰年強調，有持續四周以上不明原因慢性腹瀉，建議至醫院進行進一步檢查，同時也要注意不生食、不生飲，養成勤洗手習慣落實個人衛生。

54歲婦人阿蓮兩個月腹瀉找不出原因，來到羅東博愛醫院胃腸肝膽科求診，醫師林峰年執...
54歲婦人阿蓮兩個月腹瀉找不出原因，來到羅東博愛醫院胃腸肝膽科求診，醫師林峰年執行大腸鏡檢查發現寄生蟲。(圖：羅東博愛醫院提供)

編輯推薦

台灣

上一則

搶救腦中風怎麼做？醫破解3大「惱人迷思」

下一則

30歲女巧克力囊腫復發 卵巢壞死切除 未來恐影響受孕

延伸閱讀

季節性過敏？還是染新冠？咳嗽、疲倦、頭痛應注意

季節性過敏？還是染新冠？咳嗽、疲倦、頭痛應注意
女大生17天沒解便 大腸竟擠到心臟旁 憂「整副要切掉」

女大生17天沒解便 大腸竟擠到心臟旁 憂「整副要切掉」
她17天沒解便 X光一照…大腸竟長到心臟

她17天沒解便 X光一照…大腸竟長到心臟
頭痛發作 起司、泡菜先別吃

頭痛發作 起司、泡菜先別吃

熱門新聞

(取材自健康醫療網)

停經婦女易骨鬆 荷爾蒙療法改善症狀

2020-12-29 00:30
(取材自健康醫療網)

臉上斑點好惱人 皮膚科醫師教你這樣做

2020-12-29 01:00
(取材自健康醫療網)

糖尿病患告別藥罐子 複方治療控糖一針到位

2020-12-25 01:00
(取材自健康醫療網)

人工淚液越點越乾？原來問題出在這！

2020-12-25 01:45
老年人口的心臟衰竭盛行率高達10%，因此家屬不可輕忽老人家平日的「累」、「喘」、「腫」等症狀。（圖：健康醫療網）

解決心臟毛病、遠離心衰 79歲老人也能行動自如

2020-12-30 01:15
研究證明，合理的早餐搭配對一整天的血糖水平有著明顯的影響，如果不吃早餐，很容易引起低血糖症狀。（本報資料照片）

糖友早餐這樣吃 控糖更有效

2020-12-27 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
我該施打新冠疫苗嗎？華裔專家告訴你

我該施打新冠疫苗嗎？華裔專家告訴你
密州聯邦參議員霍利 稱將否決選舉人團投票結果 沃爾瑪蹚渾水後道歉

密州聯邦參議員霍利 稱將否決選舉人團投票結果 沃爾瑪蹚渾水後道歉
瘋狂松鼠紐約皇后區連咬6人 受害者門口大片血跡

瘋狂松鼠紐約皇后區連咬6人 受害者門口大片血跡
靈媒預言2021：川普敗選「權勢」更大

靈媒預言2021：川普敗選「權勢」更大
華盛頓州一家好市多分店爆發疫情 145名員工確診

華盛頓州一家好市多分店爆發疫情 145名員工確診