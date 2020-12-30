解決心臟毛病、遠離心衰 79歲老人也能行動自如

老年人口的心臟衰竭盛行率高達10%，因此家屬不可輕忽老人家平日的「累」、「喘」、「腫」等症狀。（圖：健康醫療網）

台灣 一名79歲的陳老先生因身懷三高 ，加上洗腎多年，在疾病纏身之下終年體虛、沒有力氣，平時不太走動也沒有胃口吃東西，子女們也不知該如何是好，加上有一天陳老先生突然嚴重胸悶，緊急就醫發現是小型心肌梗塞，醫師為老翁裝上心臟支架與節律器，並且以心臟衰竭藥物改善症狀，不僅是心臟功能的改善，現在陳老先生可以在家裡附近散步，陳老先生的子女們紛紛向醫師表達感謝之意，他們從來沒想過原來只要正確接受治療，長年生病的爸爸在身心上面都獲得改善。

老年人罹患心臟衰竭 注意累喘腫警訊

彰化彰濱秀傳醫院心臟內科主治醫師牛亞蕾指出，高血壓 、血管狹窄、心律不整等心血管問題都有可能造成急性心臟病，若平日不多加控制三高，患者也有可能罹患心臟衰竭，尤其老年人口的心臟衰竭盛行率高達10%，因此家屬不可輕忽老人家平日的「累」、「喘」、「腫」等症狀，若老人家經常胃口差、身體疲憊虛弱，走沒幾步路就會氣喘吁吁，應儘早前往醫院接受相關檢查，避免病情持續惡化。

「心臟重塑」成近年心臟衰竭治療趨勢

心臟是人體的幫浦，因此若心臟收縮功能下降，將導致全身器官運作受阻，若惡化至心臟衰竭，患者將面臨高達50%的5年死亡率。牛亞蕾醫師說明，心臟收縮功能下降等同於心臟變得和失去彈性的橡皮筋一樣疲乏無力，需要藉由專業醫學協助來找出疾病源頭並對症下藥。近年來醫界皆支持以「心臟重塑」為重要的治療趨勢，以幫助患者恢復正常的心臟功能，而目前針對收縮功能差的心臟衰竭已有多重機轉藥物可使用，讓患者能更順利恢復原有的心臟結構與功能，大幅降低再住院率與死亡率。

許多老人家對醫療認知不夠認為前往醫院代表自己的性命垂危，有可能無法走出醫院，因此老人家都會拒絕就醫，直到疾病惡化至不得不送醫的地步。牛亞蕾醫師建議，其實年邁患者反而需要家人提供更多的支持，仰賴家人持續給予鼓勵與情感支持，患者能在陪伴下及早就醫、接受心臟相關治療，避免延誤治療，並獲得更好的生活品質。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48620/

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