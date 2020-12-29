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停經婦女易骨鬆 荷爾蒙療法改善症狀

健康醫療網／記者黃心瑩報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

停經後的婦女除了更年期的症狀，最大的危機就是骨質疏鬆。82歲的李奶奶，早上起床後穿褲子，啪的一聲，大腿就骨折了，只能開刀治療，慢慢復原。分享該案例的長庚醫院名譽院長黃國恩醫師，同時為中華民國骨質疏鬆症學會與台灣更年期醫學會創會理事長，為此領域專家，他表示，停經後婦女骨質快速流失，容易有骨質疏鬆症，若停經10年內接受荷爾蒙治療，有助改善更年期症狀還可預防骨鬆

50歲進入更年期後 骨質開始快速流失

黃國恩醫師說明，65歲以上婦人，有45%都有骨質疏鬆，甚至比男性早10年開始骨鬆，但因為沒有症狀，通常待跌倒骨折時才發現，此時傷害已經造成。骨折風險不僅是不良於行，有研究指出髖骨骨折一年內的死亡率高達20%。

荷爾蒙治療可預防骨鬆 天然黃體素致癌風險低

若因為雌激素異常造成骨鬆，接受荷爾蒙治療可預防骨鬆嗎？黃國恩醫師表示可以，美國WHI的研究顯示可以減少1/3的髖關節骨折、及24%的一般骨折風險。

不過民眾常存有傳統荷爾蒙療法會致癌的疑慮，黃國恩醫師解釋，在1950年代，美國開始以雌激素作為更年期治療，到了1960年代顯示的確有增加子宮內膜癌的風險，因此1970年代便加入合成的黃體素，降低了子宮內膜癌的機率，沒想到卻增加乳癌的風險。經過科學家不斷調整，才發現改為天然黃體素則不會增加乳癌風險。

黃國恩醫師強調，法國醫界使用天然黃體素與雌激素，皆未看到乳癌風險增加，而美國WHI報告子宮已摘除之患者單獨使用雌激素也未增加乳癌風險。

停經10年內接受荷爾蒙治療 改善症狀還可預防骨鬆

荷爾蒙療法有三點注意事項，黃國恩醫師強調，「搭配天然、好的黃體素，可以降低乳癌風險；應使用有效的最低劑量，約為傳統劑量的一半，也減少增加乳癌風險；停經的10年內，約60歲以前開始使用荷爾蒙療法好處多，可以治療更年期症狀還可預防骨鬆。」目前荷爾蒙療法也有替代療法，例如大豆異黃酮等植物雌激素，不過黃國恩醫師提醒，植物雌激素沒有對骨質的保護效果。

黃國恩醫師建議，民眾要從事適當的阻力運動，減緩肌力與骨骼退化（不過游泳不適合）；並且多攝取牛奶、乳酪、青花椰菜等食物補充鈣質；另外可在日照不強烈時曬太陽，補充維生素D，幫助鈣質合成，才能遠離骨鬆的威脅。

【延伸閱讀】

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老年想要行動自如　防骨鬆骨折必做的三件事

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48605/

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