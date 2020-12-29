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臉上斑點好惱人 皮膚科醫師教你這樣做

健康醫療網／記者黃心瑩報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

40歲的Amy，不知道是年紀到了，還是曬太多太陽，臉上開始出現黑色斑點，用了淡斑精華也不見效果，粉越擦越厚，覺得快無法呼吸。聽朋友說冬天是打雷射的好季節，但市面上雷射五花八門，每間診所都號稱自己的機器最新最厲害，到底該怎麼選？皮膚專科醫師陳佩軍表示，選機器之前，應該先由醫師診斷肌膚狀況，及是否為惡性斑點，再由專業醫師建議治療方式。

臉上有斑影響美觀 有可能為皮膚癌

斑點種類眾多，很難細分，陳佩軍醫師說明，臨床上常見的有雀斑、曬斑、老人斑、顴骨斑等，會先判斷為先天就有或是後天造成，再判斷為良性或惡性。臉上斑點最令人困擾的其實就是會影響美觀，或有可能是惡性組織，陳佩軍醫師進一步解釋，惡性可能為癌前變化或皮膚癌，如黑色素癌、麟狀上皮癌、基底色素癌等

除斑美容前 需先排除惡性可能

「斑」是過多的黑色素堆積而造成，醫師會根據斑點的位置、顏色、大小、存在時間，及患者年齡、生活習慣、工作來做診斷，陳佩軍解釋，如曬斑屬於淺層、顴骨母斑屬於深層、肝斑就為深淺混合，一般會以皮膚鏡與目測診斷，若懷疑為惡性組織，則進一步切片檢查才能確診。因此任何斑點想做美容之前，都必須先排除惡性的可能性。

雷射機器怎麼選？由醫師依膚況建議

而一般斑點若塗抹保養品及藥膏成效不彰的話，可以考慮以雷射輔助，陳佩軍表示若斑點組織平滑，曬斑可以用皮秒雷射、脈衝光來去除，顴骨母斑用皮秒、肝斑則用一般雷射處理；若組織有突起、發炎就無法用雷射治療，除斑效果除了機器之外，醫師的經驗及技術也很重要，因此選擇機器還是建議由專業醫師根據個人體質來判斷，且術後保養更為除斑成效的關鍵。

除斑兩大關鍵 防曬與保濕

術後的防曬及保濕，攸關除斑成果，陳佩軍醫師提醒，除斑療程務必要有耐心，有些淺層的淡色斑點可能一次療程就夠，大多數的斑都需要2、3次以上，且有部分不見得會完全消失，只是變淡。現在大多數民眾都已知雷射術後要注重防曬，但醫師強調，其實是無時不刻都應該要防曬，才能避免肌膚老化。若臉上突然出現斑點不必驚慌，應找尋專業醫師診斷。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48600/

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