存「老」本、積能量！鍛鍊心智防失智

退休生活的最好典範就是要「活得像年輕人」。（本報資料照片）

「活得像年輕人」其實就是退休 生活最好的典範，台北榮總高齡醫學中心主任陳亮恭表示，「說得容易做得難。」必須從年輕時就持續維持閱讀力、社交力、運動力才有辦法在退休後仍舊維持心靈富裕。

調查分析，民眾從事各項鍛鍊心智活動比率，20到39歲的民眾較其他年齡層高，60歲後大幅降低。年齡愈長，各項接觸新知、遊戲、動腦思考等，逐漸從生活中淡出，腦力鍛鍊行為大幅下降。

及早找出興趣 等退休再準備來不及

心智活動與預防未來失智 是一大重要指標，根據調查，閱讀習慣，從事複雜、思考性工作，為目前民眾鍛鍊心智活動兩大最主要行為，調查中顯示高教育 程度的民眾從事鍛鍊心智行為比例較高。

陳亮恭表示，應該說高教育程度的民眾，多有「終生學習」的概念，學習或閱讀已經是習慣；而低教育程度的民眾，並非都沒有終生學習的想法，而是多數提到退休的想像都不認為需要「終生學習」。

分析現在已進入或即將進入退休世代的民眾，陳亮恭說，多認為退休就是要遊山玩水、含飴弄孫，希望把年輕時沒有玩到的，一併於退休後補足。

想要維持與20歲時期一樣的生活，就必須在退休前準備，如同在大學時期一樣，參加社團、找尋興趣，培養不同年齡層的朋友，才有辦法持續到年長時維持理想的退休生活。

他也說，多數民眾在50歲左右意識到要離開依賴已久的職場，才會想到要準備，開始準備就會發現挫折，因此選擇放棄，也常會認為「船到橋頭自然直」，錯過最佳的準備時機。

陳亮恭強調，唯有及早尋覓資源，未來才有展望，「未來的人生是從現在開始培養」，有了現在理想性的生活，未來才有機會維持，否則退休後，往往會讓人瞬間失去重心而陷入失能、失智的風險中。

慢性疾病的控制，除了定期做健康檢查，飲食控制，運動更不能少。（本報資料照片）

規畫旅遊、跳舞、打電玩都不錯

為了維持良好的心智功能，避免憂鬱、失智，建議的腦力活動包括學習新事物，積極參與各種社交活動，不要將自己侷限於一成不變的生活模式，從事需要複雜思考的挑戰，例如旅遊規畫；另外，跳舞同時滿足複雜度、強度、鍛鍊記憶力和加強人際關係，運動同時也能健腦。

最新研究發現，電玩也可以健腦，例如宏碁集團創辦人施振榮即利用電玩健腦，陳亮恭分析他的影像結果，在考驗空間感的迷宮，和找尋物體的遊戲過程中，施振榮表現優於年輕人，且海馬迴跟小腦血流量明顯提升，代表該部位的腦細胞在活動，長期執行可有顯著成效。電玩健腦，確實可行。

退休「報復性養生」 小心過猶不及

根據調查，七成民眾並未罹患慢性病，若有確診慢性病的患者，絕大多數控制得宜。40歲後成為慢性疾病的分水嶺，控制得宜比率自40歲起逐年增加，65歲到69歲控制率相對較前、後年齡層降低，此階段民眾正面臨退休階段、生活節奏改變。

陳亮恭表示，多數人退休後更注重養生，且有時候會在該階段出現「報復性養生」的情況，逼自己每天一定要日行萬步，或是堅持五蔬果，但反而出現過猶不及的狀況。

慢性疾病的控制，建議定期做健康檢查，飲食控制、運動千萬不能少，飲食也不是大量的五蔬果就對身體最好，每個人體質不同，應有所調整，例如糖尿病等慢性疾病，也不建議每個人都採取同樣的方式。