我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美死亡逾35萬 紐約州確診破百萬

加州疫情緊 醫鼓勵接種疫苗「有副作用但值得」

存「老」本、積能量！鍛鍊心智防失智

陳雨鑫、魏忻忻
退休生活的最好典範就是要「活得像年輕人」。（本報資料照片）
退休生活的最好典範就是要「活得像年輕人」。（本報資料照片）

「活得像年輕人」其實就是退休生活最好的典範，台北榮總高齡醫學中心主任陳亮恭表示，「說得容易做得難。」必須從年輕時就持續維持閱讀力、社交力、運動力才有辦法在退休後仍舊維持心靈富裕。

調查分析，民眾從事各項鍛鍊心智活動比率，20到39歲的民眾較其他年齡層高，60歲後大幅降低。年齡愈長，各項接觸新知、遊戲、動腦思考等，逐漸從生活中淡出，腦力鍛鍊行為大幅下降。

及早找出興趣 等退休再準備來不及

心智活動與預防未來失智是一大重要指標，根據調查，閱讀習慣，從事複雜、思考性工作，為目前民眾鍛鍊心智活動兩大最主要行為，調查中顯示高教育程度的民眾從事鍛鍊心智行為比例較高。

陳亮恭表示，應該說高教育程度的民眾，多有「終生學習」的概念，學習或閱讀已經是習慣；而低教育程度的民眾，並非都沒有終生學習的想法，而是多數提到退休的想像都不認為需要「終生學習」。

分析現在已進入或即將進入退休世代的民眾，陳亮恭說，多認為退休就是要遊山玩水、含飴弄孫，希望把年輕時沒有玩到的，一併於退休後補足。

想要維持與20歲時期一樣的生活，就必須在退休前準備，如同在大學時期一樣，參加社團、找尋興趣，培養不同年齡層的朋友，才有辦法持續到年長時維持理想的退休生活。

他也說，多數民眾在50歲左右意識到要離開依賴已久的職場，才會想到要準備，開始準備就會發現挫折，因此選擇放棄，也常會認為「船到橋頭自然直」，錯過最佳的準備時機。

陳亮恭強調，唯有及早尋覓資源，未來才有展望，「未來的人生是從現在開始培養」，有了現在理想性的生活，未來才有機會維持，否則退休後，往往會讓人瞬間失去重心而陷入失能、失智的風險中。

慢性疾病的控制，除了定期做健康檢查，飲食控制，運動更不能少。（本報資料照片）
慢性疾病的控制，除了定期做健康檢查，飲食控制，運動更不能少。（本報資料照片）

規畫旅遊、跳舞、打電玩都不錯

為了維持良好的心智功能，避免憂鬱、失智，建議的腦力活動包括學習新事物，積極參與各種社交活動，不要將自己侷限於一成不變的生活模式，從事需要複雜思考的挑戰，例如旅遊規畫；另外，跳舞同時滿足複雜度、強度、鍛鍊記憶力和加強人際關係，運動同時也能健腦。

最新研究發現，電玩也可以健腦，例如宏碁集團創辦人施振榮即利用電玩健腦，陳亮恭分析他的影像結果，在考驗空間感的迷宮，和找尋物體的遊戲過程中，施振榮表現優於年輕人，且海馬迴跟小腦血流量明顯提升，代表該部位的腦細胞在活動，長期執行可有顯著成效。電玩健腦，確實可行。

退休「報復性養生」 小心過猶不及

根據調查，七成民眾並未罹患慢性病，若有確診慢性病的患者，絕大多數控制得宜。40歲後成為慢性疾病的分水嶺，控制得宜比率自40歲起逐年增加，65歲到69歲控制率相對較前、後年齡層降低，此階段民眾正面臨退休階段、生活節奏改變。

陳亮恭表示，多數人退休後更注重養生，且有時候會在該階段出現「報復性養生」的情況，逼自己每天一定要日行萬步，或是堅持五蔬果，但反而出現過猶不及的狀況。

慢性疾病的控制，建議定期做健康檢查，飲食控制、運動千萬不能少，飲食也不是大量的五蔬果就對身體最好，每個人體質不同，應有所調整，例如糖尿病等慢性疾病，也不建議每個人都採取同樣的方式。

編輯推薦

退休 失智 教育

上一則

半夜嚴重抽筋要小心 有「這種症狀」得就醫

下一則

天寒擺脫手腳冰冷 薑湯這樣喝好過冬

延伸閱讀

預防老年失能 84歲嬤變健身達人

預防老年失能 84歲嬤變健身達人
范士丹不認失智 2024年前無意下台

范士丹不認失智 2024年前無意下台
王不見王20年 張忠謀、曹興誠為竹科同框

王不見王20年 張忠謀、曹興誠為竹科同框
終身工作將成常態 3成退休族想再工作

終身工作將成常態 3成退休族想再工作

熱門新聞

(取材自健康醫療網)

臉上斑點好惱人 皮膚科醫師教你這樣做

2020-12-29 01:00
(取材自健康醫療網)

停經婦女易骨鬆 荷爾蒙療法改善症狀

2020-12-29 00:30
一進入冬天，指甲旁邊總是會有小小尖尖的脫皮，不只穿衣服衣食時容易勾到，看到時也總是忍不住用手撕掉，往往撕一條皮下來，或是流血。（圖：健康醫療網提供）

痛！手指甲旁「倒刺」居然跟新冠疫情有關？

2020-12-31 00:50
老年人口的心臟衰竭盛行率高達10%，因此家屬不可輕忽老人家平日的「累」、「喘」、「腫」等症狀。（圖：健康醫療網）

解決心臟毛病、遠離心衰 79歲老人也能行動自如

2020-12-30 01:15
研究證明，合理的早餐搭配對一整天的血糖水平有著明顯的影響，如果不吃早餐，很容易引起低血糖症狀。（本報資料照片）

糖友早餐這樣吃 控糖更有效

2020-12-27 02:00
多吃蔬果，有助排毒。（本報資料照片）

減少環境荷爾蒙毒害 請你跟我這樣做

2020-12-29 02:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普最後希望落空！法官挺潘斯 要國會認證拜登當選

川普最後希望落空！法官挺潘斯 要國會認證拜登當選
正妹上山遇潑猴 慘遭強抱脫衣服

正妹上山遇潑猴 慘遭強抱脫衣服
女兒吵著想吃薯條 外送突送餐上門…母驚：妳才2歲欸

女兒吵著想吃薯條 外送突送餐上門…母驚：妳才2歲欸
不是八卦！歐巴馬談婚姻：曾躺米雪兒身邊擔心回不去了

不是八卦！歐巴馬談婚姻：曾躺米雪兒身邊擔心回不去了
廚房裝修必懂7重點！止滑、軌道門、抽拉水龍頭很重要

廚房裝修必懂7重點！止滑、軌道門、抽拉水龍頭很重要