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失智症患者重複問考驗耐性 溝通有3招

吳貞瑩
陪伴失智者應注意回應技巧，也應照顧好自己的情緒。(本報資料照片)
陪伴失智者應注意回應技巧，也應照顧好自己的情緒。(本報資料照片)

台灣資深主持人侯昌明曾形容，照顧失智症父親的過程絕無冷場，指的是失智症長者總是重複問相同問題，大大考驗照顧者的耐性。面對跳針式的問話，心理師公會全國聯合會理事葉北辰提出三個回應技巧，幫助照顧者創造新情境，避開問句地雷。

根據「失智•時空記憶旅人專頁」長期以來的照顧者心聲，不少失智症者不時會重複發問，例如「幾點了？」、「我吃飯了沒？」，隨講隨忘。葉北辰要照顧者先問自己一個關鍵問題：「當下的照顧目標是什麼？」

他列出三項照顧目標，提供照顧者比對，哪一項是你的優先目標？

照顧目標一：

增加互動品質，與失智症者維持連結。

照顧目標二：

待會要做什麼事情？

照顧目標三：

希望停止長輩當下重複問問題的行為。

不趕時間 對話當互動

如果照顧者選擇的是目標一，也就是維持與失智症長者的互動，若家屬的個性是不急不躁，當下不趕時間、氣力和心情都不錯的話，建議可以將重複問問題的環節當作是和長者互動的親子時間，愛怎麼說就怎麼說，不厭其煩解釋，藉著讓長者聽話、問話的過程，增加生活互動。

儘管失智症長者可能會隨講隨忘，但他會記得和親人遊戲式對話的感覺是溫暖、被支持的，這個「跳針時刻」反而將成為家人之間重要的回憶。

簡潔回答 勿超過五字

若照顧目標是二，著重在等一下要做什麼事？例如與長者出門、吃飯等，建議可利用失智症者隨講隨忘的特性，盡量用簡潔的回答代替解釋型的說明。

葉北辰表示，當失智症者問問題時，第一次先詳實回答，不必預設長者一定會重複問問題，且當長輩繼續追問時，千萬不要假裝沒聽到，改用「簡短回答，而且最好不要超過五個字」。舉例來說，若照顧者準備帶長者出門用餐，可簡單的說「我們要出門」，而不是複雜的說明「我們要去某家餐廳，和親友碰面吃飯」，避免長輩繼續追問的機會，也節省精力好應付接下來的活動。

轉換情境 給新的資訊

若照顧家屬的目標是三，希望長輩當下就停止問問題，此時主動出擊，轉換情境是最佳對策，舉例來說，當長者問「去哪裡？」，照顧者回答「我們要出門，來，把鞋子穿好，衣服穿上」或轉移焦點問他「冷不冷？」，甚至交給他一個外出提袋，轉換情境，主動給他新的資訊或刺激，或能暫時成功轉移跳針式的對話。

葉北辰從不少照顧者的遭遇觀察，有些樂觀的照顧者認為可以配合長者演戲，也是一種幸福，例如塞麥克風給長者唱歌，阻止問話也是有趣的一招；有些照顧者則說靜思語「面對它、接受它、放下它」也是對策之一。而看著病程持續變化的長者，家屬不免感到挫折、悲傷，「以前長輩是我們的支柱，如今逐漸衰弱，變得不一樣了」，他提醒家屬要容許自己可以悲傷、有情緒，別將重擔留在自己身上，因為照顧自己的情緒才是好好照顧的第一步。

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