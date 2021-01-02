告別惱人下背痛 微創內視鏡手術復元快

嘉義長庚醫院腦神經外科醫師陳國泰指出，要告別惱人的下背痛，採用微創內視鏡減壓手術加速恢復。(圖：嘉義長庚提供)

60歲從事服務業男子，幾年偶爾下背痠痛，症狀大多在休息後改善，近半年右腳麻痛，疼痛變嚴重，行走距離較過去縮短，吃診所開的止痛藥無明顯改善，求助台灣 嘉義長庚醫院腦神經外科醫師陳國泰，用「經皮內視鏡腰椎減壓手術」，傷口約一公分，術後第三天出院，恢復日常生活，約兩周後從事輕度工作，門診追蹤無手術後脊椎滑脫等併發症 出現。

陳國泰指出，下背痛是常見慢性疼痛症狀，許多患者，特別是中老年人，常常因疼痛糾纏影響生活品質，根據美國 研究統計，一生中至少85%的人會遭受下背痛症狀的困擾。

造成症狀的可能原因很多，常見是退化性脊椎病變，其他包括外傷、感染、腫瘤等。退化性脊椎病變引起下背痛，常伴隨腳痠、麻、痛，或感覺異常，隨退化日益嚴重出現「間歇性跛行」，越走越痠痛需時常停下來休息。

出現上述症狀，就可能是長期脊椎退化性關節炎導致黃韌帶及小面關節增生肥厚，造成椎管狹窄壓迫神經。這類情況，初期以藥物及復健治療為主，一旦退化進展導致保守治療無效，就需要考慮減壓手術治療。

陳國泰說，退化性腰椎狹窄病變的手術治療，標準治療大多以傳統的開放性減壓手術、輔以椎間融合及骨釘內固定手術，傷口至少3到4公分、住院天數及恢復期長。

隨著醫療科技技術進步，目前趨勢逐漸朝向微創減壓手術以減少手術風險、術後疼痛及縮短病患恢復期，提升術後生活品質。近幾年，脊椎內視鏡手術器械及技術進步，也成為脊椎微創手術治療的選項之一，微創內視鏡手術不僅是未來醫療發展趨勢，對於擔心手術風險與術後疼痛不適的病患是一大福音。