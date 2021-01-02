年輕人膝關節卡卡 異體半月軟骨移植手術 治療新選擇

「半月軟骨」俗稱半月板，是膝關節中介於大腿骨(股骨)及小腿骨(脛骨)間的兩片C形緩衝軟骨墊片，分內側及外側，作用彷彿車子的避震器。(圖：高雄榮總提供)

台灣 47歲夏小姐因為雙膝外側盤狀半月軟骨，20幾年來在醫院接受過10次關節鏡清創及部分切除手術，但還是疼痛；16歲徐妹妹左膝因盤狀外側半月板破裂，也是疼痛數年。兩個病患後來到高雄榮總進行了「異體半月軟骨移植手術」，骨科部運動醫學科主任林冠宇表示，高榮已完成八例，術後病患皆恢復正常，無併發症 發生。

高雄榮總骨科部運動醫學科主任林冠宇表示，「半月軟骨」俗稱半月板，是膝關節中介於大腿骨(股骨)及小腿骨(脛骨)間的兩片C形緩衝軟骨墊片，分內側及外側，作用彷彿車子的避震器，可以減少膝關節面軟骨的受力及磨損。當半月板因意外像是車禍 、運動傷害而導致破損時，絕大情況可經由關節鏡手術行縫合修補或碎片移除，但如破損範圍過大，超過原本三分之二且程度過於粉碎而無法修補縫時，受損的半月軟骨往往會被大小腿骨夾擠於關節內，造成膝關節「卡卡的」，為改善病人關節的疼痛，半月軟骨可能被迫行大範圍切除。

林冠宇說，少了半月軟骨的緩衝作用，患者的膝關節疼痛和關節軟骨的磨損將會持續惡化，形成所謂關節退化。對於許多患有此病變的老年患者，人工膝關節置換可能是較佳選擇；但對50歲以下的年輕患者，因運動量及工作上對膝關節的負重需求較高，在關節軟骨尚未嚴重磨損退化前，「異體半月軟骨移植手術」可能會是較適當的選擇。

「異體半月軟骨移植手術」較不適用的對象是：膝關節已嚴重退化、感染過的關節、下肢解剖軸線偏移的O型腿、X型腿者。