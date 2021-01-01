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痠麻癢…罹患不寧腿症睡不著 她靠走路度過漫漫長夜

黃寅
台灣長安醫院神經內科醫師楊聖功指出，罹患不寧腿症候群下肢會有奇怪的感覺，有些患者會描述「癢癢的」、「麻麻的」、「很像腿裡面有東西在爬」，讓人忍不住想要踢一踢或動一動。（圖：長安醫院提供）
台灣長安醫院神經內科醫師楊聖功指出，罹患不寧腿症候群下肢會有奇怪的感覺，有些患者會描述「癢癢的」、「麻麻的」、「很像腿裡面有東西在爬」，讓人忍不住想要踢一踢或動一動。（圖：長安醫院提供）

一名57歲婦人因腎臟衰竭洗腎已五年，近兩年來每到夜晚就寢時，總覺得雙腳以及小腿裡面麻麻怪怪的很不舒服，在活動雙腿後，感覺又會好一些，但當要靜下來進入睡眠時，不適感又再度出現，只好一整晚下床走路，直到很疲倦才有辦法躺下入睡。這樣的情況隨著時間變得更嚴重，一般的安眠藥物也無法讓她好好入睡，直到醫師診斷後，才發現她罹患名為「不寧腿症候群」疾病；經過多巴胺促進劑補充藥物治療後，痠麻癢症狀終於得到緩解，並重拾長久未見的好睡眠。

台灣長安醫院神經內科醫師楊聖功指出，罹患不寧腿症候群下肢會有奇怪的感覺，有些患者會描述「癢癢的」、「麻麻的」、「很像腿裡面有東西在爬」，讓人忍不住想要踢一踢或動一動，做些動作會暫時讓這種下肢的奇怪感覺消失，但只要不做動作。下肢的奇怪感覺又會回來。症狀可能一整天都有，但大部分症狀在夜間最為嚴重，所以會讓患者無法入睡或者即使睡了也會醒過來。

他說，不寧腿症候群可分為原發性以及次發性兩類。原發性一般為家族遺傳或是不明原因造成，而次發性則多由藥物、懷孕或是其他疾病所導致，比如帕金森氏症、周邊神經病變、缺鐵性貧血、長期洗腎等等，也有將近二至三成的洗腎患者受不同程度的不寧腿症候群困擾。

此外，患者在生活上需要注意，過多的咖啡因、酒精與尼古丁，會導致不寧腿症狀的惡化，最好能減少使用。適度的運動與按摩，也可以改善不寧腿症候群的症狀。

楊聖功說，目前這種病症詳細的致病原因還不清楚，但在藥物使用與生活方式的調整下，大部分可以得到良好控制。患者一旦出現坐下或躺下時，感覺到腿部有不適感，且坐下或躺下時，有想要移動腿部的衝動，或不適感在休息狀態時比在走動時感覺更嚴重，而在傍晚或晚上會更為嚴重，都應至神經內科門診就醫。

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