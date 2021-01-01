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天天扛重物上下樓 40多歲罹患退化性關節炎

王燕華
正確運動才可強化大腿股四頭肌力量，對膝關節的壓力也小。(本報資料照片)
正確運動才可強化大腿股四頭肌力量，對膝關節的壓力也小。(本報資料照片)

「膝關節硬硬的，彎不下去也站不直」，若出現這種症狀，恐罹患退化性關節炎。

台灣花蓮慈濟醫院運動醫學中心主任劉冠麟表示，老化、體重過重或長期過度使用等因素，都是退化性關節炎主因，但別以為老人家才會有，最近就有一名患者不到50歲，若有關節痛、僵硬，甚至嘎吱作響，一定要立刻就醫。

劉冠麟說，一名經營壽司店的黃先生，長年每天扛沉重的米袋，在一樓店面與三樓倉庫間上下階梯，儘管年齡不到50歲，卻因膝蓋痛得受不了求診。

劉冠麟表示，除了年齡、體重、過度使用外，新陳代謝、免疫疾病、關節曾有外傷或感染等，也都是退化性關節炎主因。

花蓮門諾醫院復健科主治醫師郭惟致說，早晨起床膝關節僵硬、疼痛、無力，走路時咯咯作響，上下樓梯或上廁所蹲下、起立有困難等，都是膝關節退化性關節炎的主要徵兆，中老年尤其女性好發的五十肩，也可能是退化性關節炎的一種。

退化性關節炎治療方式多，非手術有口服藥物、玻尿酸關節注射、葡萄糖胺等，手術類則有關節清創、高位脛骨截骨術及股骨遠端截骨、單踝人工膝關節置換、全人工膝關節置換術等，細胞治療也能應用在改善退化性關節炎。

預防勝於治療，醫師也建議民眾日常生活多注意，過重者最好控制體重在正常範圍，避免反覆蹲跪及衝擊性運動。

醫師指出，不要動就不會痛是錯誤觀念，建議從事靜態或動態腳踏車、游泳、有氧運動、橢圓機等運動，若是慢跑愛好者，則可選擇較鬆軟跑道，正確運動才可強化大腿股四頭肌力量，對膝關節能有更好保護。

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