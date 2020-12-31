誤食有毒草藥粉 肝指數飆高22倍

豐原醫院中醫科醫師鄭名惠說，日日春屬夾竹桃科，整株都有毒，食用易造成肝臟、腎臟、心臟及骨髓出現異常。（圖：台灣豐原醫院提供）

台灣 43歲吳姓男子沒罹患任何病毒性肝炎、酒精性肝炎，但GOT肝功指數 卻居高不下，到豐原醫院治療，住院期間醫師詢問病史時發現，男子在住院前為了強身，曾服用日日春藥粉長達1個月。中醫師表示，「日日春」屬毒藥，服用後會易傷肝、腎、心及骨髓。

豐原醫院神經內科主任洪良一表示：吳男就醫時神智不佳、肢體無力，檢查後雖然有腦中風 情形，但未有其他A型肝炎、B型肝炎、C型肝炎等病毒性肝炎，GOT肝功能指數卻高達560U/L，是正常人的22倍。

吳男向醫師說，為了強身，在友人介紹下，吃了1個月「日日春」草藥粉，2個月後全身痛、發燒、肚子痛。經停藥後，目前吳男GOT肝功能指數已經恢復到正常值25U/L。

豐原醫院中醫科醫師鄭名惠表示，「日日春」一年四季都會開花，因此又叫長春花，「日日春」屬夾竹桃科，整株都有毒，汁液是有毒性的，食用的話容易造成肝臟、腎臟、心臟及骨髓出現異常，且非停止食用後，身體機能就不會再受影響。

鄭名惠說，「日日春」雖然有70多種以上生物鹼，都必須經過合格生物公司專業萃取特定生物鹼使用，民眾請勿聽信、服用來路不明藥物，避免誤食後發生食物中毒，導致不可挽回憾事發生。