我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聖誕劫...美新冠死亡飆破33萬例 平安夜3400人病亡

川普再嚷「發2000元吧 非人民的錯 是中國的錯」

聖誕禮物藏危險 小心兒童誤吞電池

健康醫療網／記者林渝樺外電報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

聖誕節爸媽想要買小禮物送給小朋友當驚喜，你知道禮物中的鈕扣電池很可能是危險因子嗎？根據《YORKSHINE》，英國醫療安全調查處（HSIB）表示，誤吞鈕扣電池可能引發致命危險，提醒家長們在耶誕期間，應特別注意直徑20毫米左右的電池，裝有鈕扣電池玩具應放在兒童不易取得的地方，避免誤吞危險。

兒童誤吞電池 當心灼傷窒息死亡

根據英國醫療安全調查處（HSIB），過去曾發生誤吞電池致死的事件，兒童傾向於把食物放入口中，一旦誤吞時，電池表面接觸食道、鼻子、耳朵的水氣，數小時內會與電池內的化學物質起反應，可能導致電池持續釋放電流，引起上胸部嚴重灼傷、呼吸困難和吞嚥問題，嚴重者失去生命。

保護兒童不誤吞 飾品放置不易取得處

英國醫療安全調查處調查總監羅蘭茲（Kevin Steeward）博士說，這種小圓型鈕扣電池隨處可見，例如小玩具、遙控器等，為了兒童生命安全，他提醒父母，保護兒童最好的方式是將裝有鈕扣電池玩具放在兒童不易取得的地方，避免誤吞危險。

另外，兒童事故預防基金會的菲利普斯（Katrine Phillps）也提到，耶誕樹上的聖誕燈、聖誕等飾品經常含有鋰電池，呼籲要多注意兒童安全，小物品也可能引發致命危險，同時謹慎地存放備用電池或廢棄電池，如果發現孩子誤食電池，應立即前往送醫急救。

【延伸閱讀】

打太極能長壽？　「武醫」何宗融解析太極的醫學價值

 告別藥罐子　複方治療協助控糖一針到位

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48595/

喜歡本文請按讚並分享給好友！

健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48595/更多健康資訊

編輯推薦

英國 耶誕節

上一則

頭痛發作 起司、泡菜先別吃

延伸閱讀

遭指當地變種病毒更易傳播 南非官員：無科學根據

遭指當地變種病毒更易傳播 南非官員：無科學根據
日本首見英國變種新冠病毒！2名自英返日者染疫確診

日本首見英國變種新冠病毒！2名自英返日者染疫確診
解析／變窮？缺工？英脫歐後3大經濟衝擊

解析／變窮？缺工？英脫歐後3大經濟衝擊
英歐雙邊貿易協議敲定 5大重點整理

英歐雙邊貿易協議敲定 5大重點整理

熱門新聞

(取材自健康醫療網)

糖尿病患告別藥罐子 複方治療控糖一針到位

2020-12-25 01:00
(取材自健康醫療網)

人工淚液越點越乾？原來問題出在這！

2020-12-25 01:45
台中豐原醫院中醫科醫師鄭名惠說，日日春屬夾竹桃科，整株都有毒，食用易造成肝臟、腎臟、心臟及骨髓出現異常。（圖：豐原醫院提供）

有毒！男為強身吃「日日春」草藥粉1個月 肝指數飆22倍

2020-12-23 01:15
選擇合適的聯邦醫療保險(Medicare)計畫，可以讓自己少出錢。（Getty Images）

正確選擇紅藍卡 自問4道題 考量5因素

2020-12-22 09:02
輔英科技大學附設醫院眼科醫師洪啟庭表示，「聖誕樹白內障」又稱為特殊的星狀白內障，分析致病機轉，長期且近距離接觸3C產品中的藍光是主因。（記者徐如宜／攝影）

這樣用眼…聖誕還沒到 小心「聖誕樹白內障」先報到！

2020-12-21 00:48
糖果、巧克力中的精緻糖、人工色素是危害兒童健康的元凶。（圖：健康醫療網提供）

家長們注意！孩子吃糖、巧克力 嚴重恐引發過動

2020-12-23 00:46

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
走過2020迎牛年 這3生肖運勢最強！

走過2020迎牛年 這3生肖運勢最強！
華爾街大咖躲疫情 都搬到這州去了

華爾街大咖躲疫情 都搬到這州去了
「離櫃概不負責」 取4千銀行給4萬 山東男拒還有理?

「離櫃概不負責」 取4千銀行給4萬 山東男拒還有理?

北大生弒母受審： 供稱她死前像林黛玉 殺她「想讓她解脫」

北大生弒母受審： 供稱她死前像林黛玉 殺她「想讓她解脫」
川普再籲發2000元 批錯在中國

川普再籲發2000元 批錯在中國