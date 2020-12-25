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人工淚液越點越乾？原來問題出在這！

健康醫療網／記者曾正豪報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

一名30歲上班族女性安安(化名)，長時間待在冷氣房盯著電腦工作，經常感覺眼睛乾癢、疲勞，因此自行到藥局購買人工淚液以舒緩不適。直到上個月，安安的眼睛開始有強烈的異物感，只要眨眼即疼痛難耐，至眼科就診後，才發現是長期使用的人工淚液含有防腐劑，不僅造成眼睛過敏，甚至累積產生藥物毒性，導致眼睛角膜破皮、潰爛。所幸，在醫師的專業診斷後，使用抗發炎藥物，眼睛角膜的傷口已修復，同時再改用無防腐劑的新型人工淚液，眼睛不再有乾癢的狀況，安安才終於重回工作崗位。

選擇不含防腐劑人工淚液 避免過敏及角膜傷害

「該患者自行點用含防腐劑人工淚液一段時間後，乾癢症狀未有改善，誤以為是用量不夠而增加使用頻率，反而加重對眼睛的傷害。」眼科診所吳孟憲院長說明，大量點用含防腐劑成分的人工淚液容易導致眼睛過敏及角膜破皮，而角膜佈滿神經，一旦損傷即會劇烈疼痛，且讓外在病毒容易入侵，若未及早治療，恐導致失明。

吳孟憲院長進一步說明，市面上人工淚液購買容易，但其成分各自不同，且患者罹患乾眼症的原因也不同，自行挑選藥物無法對症下藥，長久下來可能造成眼睛傷害。因此，乾眼症患者若有不適症狀，應至眼科接受專業診斷，醫師在評估人工淚液的使用時，除防腐劑的添加與否，能否補充足夠油脂亦是考量重點。

選擇含油人工淚液 三層淚膜一次滋潤

吳孟憲院長指出，目前仍有許多人誤以為乾眼症只需要補水，但其實有高達八成患者是缺油型或油水都缺，需選擇能補充油脂的人工淚液以舒緩乾眼症狀。眼睛淚膜共分為三層，包含油脂層、水液層與黏液層。最外層的油脂層負責延緩淚液蒸發，若是油脂分泌不足，淚液蒸發速度過快，就會導致乾眼症發生。

針對缺乏油脂的乾眼症患者，近期有採用陽離子技術的新型人工淚液，油水混合成分可加強油脂補充，且根據臨床觀察，患者使用感受清爽，較不會有黏膩感。此外，新型人工淚液透過正負離子相吸，延長淚液的停留時間，可同時作用於三層淚膜，緩解效果全面。

乾眼症高風險族群如更年期女性、曾做過近視雷射手術、長時間配戴隱形眼鏡及大量使用3C產品的民眾，若出現乾癢、糢糊、畏光、紅腫、異物感等症狀，務必及早就醫。吳孟憲院長最後呼籲，人工淚液可有效緩解乾眼症狀，但無法根治乾眼症，乾眼症患者使用3C產品時應適當休息，平日可多熱敷、補充魚油，再搭配充足睡眠，以維持眼睛健康。

【延伸閱讀】照顧好自己的健康　就是愛家最好的禮物

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48575/

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