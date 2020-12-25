糖尿病患告別藥罐子 複方治療控糖一針到位

(取材自健康醫療網)

糖尿病 患千萬別等到併發症 出現才想要積極治療！糖尿病因為初期症狀不明顯，所以有隱形殺手之稱；臨床醫師發現，有些病患等到出現血管病變症狀後才願意接受胰島素治療已經為時已晚。醫師建議，該胰島素介入治療時就應該聽從醫囑使用，而且現在有複方劑型讓控制更為簡便，呼籲糖尿病友若藥物控制不佳，最好就要跟醫師討論是否該以胰島素介入！

六旬伯不積極治療高血糖 引來心肌梗塞

六十多歲的福伯（化名）雖然知道自己有糖尿病，即使血糖高達兩百多，還是覺得自己沒有症狀而不願意積極治療，只願意使用口服藥物；沒想到日前竟然出現了心肌梗塞而就醫，才驚覺原來放任糖尿病不控制的結果，竟會引來這麼嚴重的反噬。

住院後為了控制血糖，福伯開始使用胰島素治療，看到自己的血糖數字降得那麼快，不禁感嘆：為什麼自己不早聽醫師的話就好！「事實上的確有些病人會像福伯一樣，等到出現嚴重併發症了，才會開始想要用胰島素治療。」高雄長庚醫院內分泌暨新陳代謝科科副主任沈峰志這麼說。

控制高血糖 醫師籲胰島素重要性

沈峰志醫師指出，現在多數糖尿病友還是以口服藥物控制為主，平均使用藥物約為2～3顆左右，但是根據糖尿病衛教學會2018年統計，能夠將糖化血色素控制7以下的大約只有四成。「其中很大的因素是病人即使血糖高，但因為沒有症狀就會對控制掉以輕心。」

除此之外，藥物因為作用機轉比較複雜，有些飯前，有些飯後使用，也會讓病友感到太過複雜；至於在胰島素部分，民眾對於胰島素的誤解包括，認為只要開始打針就會洗腎、失明。沈峰志醫師表示，現在除了針對嚴重型糖尿病應使用胰島素治療外，在糖尿病治療指引中也明確指示，胰島素治療可以用在任何一個階段的糖尿病。

沈峰志醫師分析，藥物降血糖能力除了比較慢外，多數病人也需要多顆藥物才能控制；但是胰島素可以快速降血糖，且沒有劑量限制；此外，及早使用胰島素治療，還能保有胰島細胞功能；醫療團隊也會注意病人在治療期間是否有低血糖的情況，並協助其進行劑量的調整。

複方針劑胰島素 血糖控制更多元

而且除了傳統胰島素外，現在還有複方針劑讓病情控制可以更為輕鬆。沈峰志醫師解釋，目前複方針劑包括長效胰島素加上腸泌素與長短效混和型胰島素，兩者都可以用比較低的劑量達到更穩定的血糖控制效果。而搭配腸泌素的複方針劑，具有體重比較不會增加的優勢且能降低病人低血糖的風險。

除了嚴重型糖尿病、出現糖尿病症狀的糖尿病患可以使用胰島素治療外，沈峰志醫師建議，如果使用藥物血糖依舊控制不理想，就可以跟醫師討論，是否該使用胰島素介入治療。「糖尿病就是隱形殺手，我們不希望病人是等到症狀出現後才來控制，而是應該更早期的介入預防，這樣才能減少併發症發生的時間！」

MAT-TW-2001454-1.0-12/2020

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48565/

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