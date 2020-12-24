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裝了支架心臟就OK？壞習慣不改 小心再狹窄猝死

健康醫療網／記者林怡亭報導
千萬不要以為裝了支架就可解決心血管狹窄，如果不能遠離抽菸、三高等危險因子，或不按時服藥控制，都可能「支架內再狹窄」，引發血栓危機。（圖：健康醫療網）
千萬不要以為裝了支架就可解決心血管狹窄，如果不能遠離抽菸、三高等危險因子，或不按時服藥控制，都可能「支架內再狹窄」，引發血栓危機。（圖：健康醫療網）

千萬不要以為裝了支架就可解決心血管狹窄！台灣一名80歲的粘姓老翁半年前才在冠狀動脈裝了4支支架，但他卻挑藥吃，沒有按時服用抗血小板藥物，造成支架內血管再狹窄後血栓，引發急性心肌梗塞，搶救後才撿回一條命；另名68歲的陳姓男子可就沒那麼幸運了，裝了3支支架仍沒戒菸，3個月後也是支架內再狹窄，心肌梗塞猝死在農田。

心血管裝支架 不除危險因子易再狹窄

衛生福利部彰化醫院心臟內科醫師王彥翔表示，有些心臟病患以為裝了支架，就已經克服了心血管狹窄的問題，這樣想就錯了，如果不能遠離抽菸、三高等危險因子，或不按時服藥控制，都可能「支架內再狹窄」，引發血栓危機。

藥物多造成順從性不佳 整合門診幫大忙

對藥物的順從性不佳，常會挑選自己喜歡吃的藥物來吃，或覺得自己心血管疾病已經好了，就不吃抗血小板的藥，這和發生血栓有一定程度的關聯性。王彥翔醫師強烈建議，要好好服藥，若是擔心藥物過多，可至整合門診做藥物的整合。

服用雙重抗血小板藥物 預防血栓形成

再者，血管支架是外來物，較容易形成血栓或阻塞，患者在術後前半年、甚至術後1年都必須服用雙重抗血小板藥物，預防血栓形成。

王彥翔醫師強調，支架分為一般金屬支架及藥物支架，一般金屬支架的再狹窄率為20%至30%，而藥物支架的再狹窄率約為5%，不論是選擇何種支架，千萬不能輕忽藥物順從的重要性，更不能認為放置支架後就可以不忌口的飲食，甚至還不戒菸，進而造成憾事發生。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/news/article/48533/

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