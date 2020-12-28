心臟裝支架 未按時服藥、沒養成好習慣 照樣心肌梗塞

不要以為支架是萬靈丹，裝了之後不再發生心肌梗塞。（記者陳易辰／攝影）

兩名裝心臟支架的病人，以為裝了支架就不會再心肌梗塞，把醫囑當作耳邊風，其中80歲粘姓老翁沒按時服用抗血小板藥物，另一名68歲陳姓男子照常吸菸，結果心血管再次狹窄，粘姓老翁獲快速搶救保住一命，陳姓男子沒那麼幸福，不幸猝死 。

台灣彰化醫院心臟內科醫師王彥翔收表示，有些心臟病病患以為裝支架就克服心血管狹窄，事實證明，如果不能遠離抽菸、三高 等危險因子，或不按時服藥控制，都可能發生「支架內再狹窄」，再度引發血栓危機。

80歲粘姓老翁有高血壓 、高血糖、高血脂等三高慢性疾病，需要服用的藥物非常多種，他卻常常「自己當醫生」，服用自己覺得有效的藥，因半年前冠狀動脈嚴重狹窄，左迴旋支及右冠狀動脈放置4支支架，他自認術後有支架撐著，再也不會發生心血管狹窄，就不吃抗血小板的藥。

粘姓老翁本月初又出現胸悶不適等症狀送急診，經緊急心導管發現是支架內血栓，也就是半年前裝的其中1支支架內再狹窄，造成血栓急性心肌梗塞，經「藥物釋放型冠狀動脈氣球擴張成型術」緊急處置後才撿回一命。醫師和家屬溝通，強烈建議要好好服藥，若是擔心藥物過多，可到整合門診做藥物的整合。

68歲的陳姓病人也因心肌梗塞就醫，心導管手術裝了3支支架，術後復元狀況良好，他認為有支架就可保持心血管暢通，照舊吸菸，沒想到近日在農田猝死，家屬以為是氣溫變化造成心血管強烈收縮，相驗證實是支架內形成急性血栓，引起再一次的急性心肌梗塞，來不及搶救。

王彥翔表示，支架分為一般金屬支架及藥物支架，一般金屬支架的再狹窄率為20%至30%，藥物支架的再狹窄率約為5%，無論哪一種血管支架都是身體的外來物，患者在術後前半年、甚至術後1年都必須服用雙重抗血小板藥物，戒除不良生活習慣，預防血栓形成。