14天暴肥10公斤 縮胃手術救命

女子兩周大吃大喝暴肥10公斤，造成昏迷。(本報資料照片)

35歲葉女身高160公分，體重135公斤，罹患糖尿病 及睡眠呼吸中止，決定接受胃縮小手術，但術前因壓力大又大吃大喝，兩周暴肥10公斤，醫療團隊術前訪視葉女，未料其竟陷入昏迷，住進加護病房治療。葉女父母為了女兒好，仍決定要進行手術，葉女術後3個月瘦了40公斤，重拾信心。

台中慈濟醫院代謝及減重 中心主任李旻憲指出，葉女罹患乾癬，曾使用類固醇導致身體變成中央型肥胖 ，還患有嚴重糖尿病，且她未飲食控制，習慣靠大吃大喝紓減工作壓力，更出現呼吸衰竭、睡眠呼吸中止等嚴重肥胖後遺症。葉女父母擔憂女兒健康，希望其接受減重手術。

不過，葉女術前大吃特吃，短短兩周體重再暴增10公斤，高達145公斤，減重中心團隊術前訪視，葉女竟陷入昏迷，緊急送加護病房插管治療。

李旻憲表示，葉女在加護病房住了七天，恢復到可接受手術時，腰圍仍超過55吋，腹腔鏡手術必須在病人腹部開三個小洞，將套管伸進腹腔內臟，穿過近20公分厚的肌肉與脂肪層，歷經一個多小時手術成功。

葉女接受胃縮小術後，胃減少約三分之二，配合飲食調整，三個月成功減重40公斤，舊衣服全都得重新置裝。她開心說，「感覺自己比以前清醒多了，人生也有了目標。」

李旻憲說，胃縮小手術減少胃容量，吃一點就飽，足夠一天生活熱量，手術移除飢餓感，降低食慾帶動瘦身。