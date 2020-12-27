自律神經失調…中醫治症 減壓優先

中醫治療自律神經失調，會用藥物和針灸同步進行。（本報資料照片）

胸悶、失眠 、腸胃不適，好多地方都覺得不舒服，台灣 衛生福利部桃園醫院中醫師廖述禮指出，自律神經控管著許多身體器官，一旦交感神經與副交感神經失衡，眾多問題會一起出現，常讓患者搞不清身體到底哪裡出問題。

中醫優勢一：症狀可以一次說清楚

廖述禮表示，自律失調症來看中醫的人不少，但多數患者不曉得自己罹患的是自律神經失調症，因患者常同時出現多部位不舒服，經常是已經先看過其他科別，如腸胃科、心臟科、眼科等，但檢查結果卻一切正常，百思不得其解下才輾轉到中醫科就診。

「中醫科沒有侷限治療某些器官或症狀，所以也較易判斷出患者有自律神經失調症。」廖述禮解釋，患者掛單一科別看診時，不會跟腸胃科醫師說自己眼睛乾澀，也不會跟眼科醫師說心臟會有悶痛感，但掛中醫科的患者通常都會滔滔不絕，一次把所有不適統統說出來。

中醫優勢二：藥物和針灸同步進行

自律神經失調是怎麼產生的？廖述禮表示，人體有交感神經與副交感神經，交感神經在緊急時會做出應變，讓血壓 變高、心跳變快，瞳孔放大，人體會呈現亢奮狀態；副交感神經則是負責舒緩及放鬆，倘若兩者無法達成平衡，導致交感神經一直維持亢奮狀態，人體易出現心悸、胸悶、失眠，且會惡性循環不斷發生。

廖述禮提及，自律神經失調症的壓力來自很多方面，包括長期生病、工作壓力大、人際關係不順等都有可能，因此有不少民眾都深受其擾。不過女性患者罹患自律失調症的比例較高，原因可能在於女性對外在環境的敏感度較高，在情緒處理及接收上也較為細膩。

談及中醫的治療方式，廖述禮說，中醫會用藥物和針灸同步進行治療，藥物的部分主要是調整「氣血」。舉例來說，如失眠患者很多都是氣不順，甚至會消化不良，藥方可使用逍遙散。另外，若患者還有火氣大的問題，加味逍遙散比前者多加了丹皮跟梔子，能加強清熱功效。

中醫優勢三：按摩改善氣血循環

針灸按摩治療方面，廖述禮表示，雙腳腳背大拇趾與第二趾趾縫間，往上至關節前的凹陷處就是太衝穴，也就是肝經的原穴。他也提醒，按壓穴位時可使用鼓棒、穴位按壓器或用指尖，按壓時需感覺到痠脹感，每個穴位可重複按壓五、六次，一次約三至五秒。

若是腸胃不適、胸悶、心悸等狀況，廖述禮說，手掌握拳出力後，在手臂內會有兩條筋浮現，內關穴就位於手臂內側腕橫紋以上三橫指並且位在兩條筋之間，由於位置較不好按，他建議可用一顆紅豆或綠豆放在該處輔助按壓。

失眠問題可按神門穴，廖述禮表示，手掌掌面小拇指和無名指中間向下延伸，在與手腕橫紋交會處的神門穴，即是心經穴位。另外，神門穴往下依序是陰郄、通里、靈道，四穴接續排列，平時可用手指順著按壓。

中醫建議：避免復發 改善生活習慣

頭頂也有穴道可按壓，兩耳連線直至頂部交會處為百會穴，可改善氣血循環。廖述禮說，按壓時手掌握拳，以四指將大拇指握住，用大拇指的掌指關節輕輕按壓百會穴。

廖述禮強調，患有自律神經失調雖可用中藥及針灸治療，但患者還是要調整帶給身體如此大壓力的外在環境，無論是工作環境、人際關係還是熬夜，要想辦法改善生活品質，讓生活作息保持正常穩定，不然就算這次治療成功後，壞習慣若沒有導正，自律神經失調的症狀還是會一再復發。