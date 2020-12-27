暈眩、心悸、失眠…自律神經失調訊號

現代人壓力大，自律神經失調成為文明病，台灣澄清醫院神經內科主任葉守正說，有不明原因的暈眩、不定期心悸、呼吸不順、失眠 、全身痠痛，或口乾、眼乾、皮膚乾，而且不管怎麼跑醫院都治不好，只要同時擁有上述一至兩種症狀，就可初步自我評估有自律神經失調問題。

有症狀？可直接到醫院進行自律神經檢查

葉守正說，因為所有器官的運作都是由自律神經管轄，一旦自律神經出問題，臨床症狀從頭到腳、五花八門，非常多自律神經失調的民眾，會在各大醫院的心臟科、內科、胸腔科、家醫科巡迴一次，平均換十多位醫師，花一年以上重覆折騰，仍難被確診病因。

葉守正建議，懷疑出現自律神經失調問題的民眾，若出現的是多重症狀，如同時有心悸、腸躁症等問題，可直接到醫院進行自律神經檢查；反之僅是單一症狀，可先赴該科別檢查，排除可能的相關疾病，仍找不出疾病原因，再到神經科做自律神經檢查。

舉例來說，如果僅有心悸問題，可先赴心臟內科，當做完相關檢查，並排除可能性之後，由醫師專業判斷是否需轉診至神經科做自律神經相關檢查，病人也可以主動問醫師之後可去哪個科別求診，就可避免頭痛醫頭、腳痛醫腳，醫院逛不停。

台北三軍總醫院精神醫學部主治醫師張勳安說，自律神經檢查中準確度最高的是「心率變異分析技術」（HRV），採集身體微弱心電訊號，以頻譜分析方式解析出自律神經等數項指數，是目前非侵入式檢測 自律神經變化的簡便工具。

皮膚交感神經反應、全身出汗檢查及微神經圖也是常用的自律神經檢測方法。張勳安說，自律神經失調不是疾病，而是症候群，矯正作息可改善，藉由有氧瑜伽、心靈諮詢紓緩壓力；多接觸負離子較多的自然環境；食物攝取方面，可多吃蓮子、香蕉等安神食物。

僅1%需專門藥物控制

張勳安也提及，自律神經失調民眾最關心是否需藥物介入，他強調，99%需要服藥的患者，服用的其實是原本就有的慢性病藥物，「只要把糖尿病、心血管疾病控制好，自律神經失調就會解決。」但仍有1%的血管迷走神經性昏厥或姿勢性低血壓 者，需透過交感神經專門藥物控制。

張勳安坦言，該藥物確實會產生心跳加速副作用，雖藥物是主流常規治療，但當常規治療反應不好時，非侵入性腦刺激術是目前輔助治療新趨勢。近年無副作用的非藥物電磁治療興起，電流、磁波治療可刺激大腦神經元，幫助大腦神經細胞恢復原有的活性。

電磁治療 刺激大腦神經細胞

張勳安分享，電磁治療中經顱微電流刺激療法，運用極低的「微安培」安全電流量刺激大腦，改變大腦異常的腦電波，促使大腦分泌「焦慮」、「憂鬱」、「失眠」、「疼痛」等疾病有關的激素和神經傳導物質，幫助大腦慢慢地回復自然的放電狀態。不僅可迅速降低壓力激素的分泌，改善生理信號，如心率、血壓、肌肉緊張度、皮電、皮溫，有效控制緊張焦慮抑鬱，調節情緒狀態，也能改善異常腦電波，讓大腦回歸到正常的狀態，改善腦功能，因自律神經失調導致失眠、憂鬱、焦慮、疼痛都可使用。

另外，經顱磁刺激療法也可能成為明日之星，根據國內外研究與臨床經驗，經顱磁刺激療法對於自律神經失調、失眠等身心相關問題也有不錯療效。

有不明原因的暈眩、不定期心悸、呼吸不順、失眠、全身痠痛，或口乾、眼乾、皮膚乾，只要同時擁有上述一至兩種症狀，就可初步自我評估有自律神經失調問題。(本報資料照片)